Rocío Flores ha revelado en ‘El programa de Ana Rosa’ que la Navidad en casa ha sido complicada, pero que han podido celebrarla todos juntos a pesar de la separación de su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno. «La gente se separa y no tienen por qué llevarse mal», decía Rocío Flores y Carmen Borrego, desde ‘Sálvame’, criticaba que la colaboradora no aplicase este mismo criterio para su madre, Rocío Carrasco.

«No hubo tensión, la percepción que tuve es que al final la gente se separa y no tienen por qué llevarse mal, si ellos deciden llevarse bien porque en el fondo se quieren y también quieren el bien para Lola y David, pues es respetable… lo veo hasta mejor», decía Rocío Flores de una forma muy contundente en ‘El programa de Ana Rosa’ el pasado martes 4 de diciembre.

Desde el plató de ‘Sálvame’, Carmen Borrego aplaudía esa actitud, pero no entendía que no lo haga con todos los miembros de su familia: “Me parece estupendo lo que dice y lo comparto. Creo que la gente se puede separar y se puede llevar bien, pero me gustaría que eso mismo lo hubiera sentido para su propia sangre”, expresaba la colaboradora de manera contundente.

“No exigirle a su padre nunca con respecto a su madre es lo que me llama la atención”, criticaba Carmen, Rafa Mora apuntaba que las palabras de Rocío eran irreprochables en este caso, pedía que no se le criticara por ello y la colaboradora insistía en su argumento: “Le podía haber pedido a su padre que parara con su madre”, zanjaba Carmen Borrego, asegurando que no iba a cambiar de opinión.