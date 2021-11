El pasado lunes, Carlota Corredera vivió uno de los momentos más bonitos a nivel personal y profesional. Y es que la presentadora de ‘Sálvame’ fue la encargada de recoger un premio Menina 2021 otorgado por la Delegación del Gobierno de Madrid. Esta decisión se tomó por su “compromiso en defensa de la igualdad y contra la violencia machista”.

Después de recibir este premio, tanto en su discurso como en su encuentro con diversos medios de comunicación, Carlota Corredera ha dejado claro que ese galardón pertenecía a muchas personas. Además, reconoció que “es un chute de energía”. Lo cierto es que se sentía verdaderamente feliz y orgullosa por este galardón.

Eso sí, dejaba claro que “aunque no hubiese tenido este reconocimiento, mi compromiso con las mujeres, con la igualdad y con las víctimas de género iba a continuar”. La gallega, a pesar de todo, confesaba que se sentía extraña puesto que está “acostumbrada a recibir más palos que reconocimientos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera)

Refiriéndose a ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Carlota Corredera se sinceraba: “Siento que, más allá del reconocimiento que se ha personalizado en mí, es el reconocimiento a la valentía de Rocío Carrasco, del programa, de la productora y de la cadena”. Es evidente que el éxito cosechado, en todos los sentidos, se debe al esfuerzo, constancia y dedicación que han mostrado todas las partes del proceso.

Por si fuera poco, la presentadora de ‘Sálvame’ comentó que “a veces me da hasta vergüenza quejarme de la repercusión y del desgaste personal y profesional que he tenido, porque solo hay que mirar para darse cuenta de que el sufrimiento real es el que padecen las víctimas, sus familias, y ya no quiero ni decir los huérfanos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera)

En esta ocasión, la de Vigo agradeció el apoyo incondicional de su marido Carlos pero también quiso aplaudir tanto a Rocío Carrasco como a sus jefes, así como el resto del equipo de ‘Sálvame’. Mencionando a la protagonista de la docuserie, Corredera desvela que “yo creo que es otra persona. De alguna manera no tenía otra salida que contar lo que pasaba. Todos estábamos juzgándola, prejuzgándola, machacándola porque no entendíamos su actitud. Y es verdad que no teníamos su versión”.

Lejos de que todo quede ahí, la gallega quiso ir más allá: “Creo que ahora mismo su vida es distinta. Tal y como ha dicho la delegada del Gobierno, el programa es un hito televisivo y para la sociedad, y también lo es para ella”. Es entonces cuando, aprovechando la ocasión, Carlota Corredera quiso mandar un mensaje a Rocío Carrasco: “Tu valentía nos ha traído hasta aquí, querida Rocío”.