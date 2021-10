Hace tan solo unos días, Carlota Corredera fue protagonista en ‘Sálvame’. ¿La razón? La gallega ha sufrido un percance con el que no ha dejado absolutamente indiferente a los espectadores. Esta situación ocurrió el pasado jueves cuando la periodista, junto al resto de colaboradores, trataba las últimas novedades sobre el reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

En una de las tantas intervenciones, Carlota Corredera no pudo evitar parar en seco ‘Sálvame’. Entre otras cuestiones, estaba mostrando una cara donde el dolor se hacía presente. “Uy, tenemos un problema”, comenzó diciendo la periodista mientras no tardaba en llevarse la mano a su espalda.

Los colaboradores comenzaron a preguntarse qué estaba pasando. Lydia Lozano, por su parte, no tardó en percatarse lo que le estaba ocurriendo a la presentadora de ‘Sálvame’. “¿El imperdible otra vez? No me lo puedo creer”, aseguró la tertuliana. Recordemos que no es la primera vez que sucede algo similar con la presentadora.

Carlota Corredera hace «acupuntura en directo» 😂 https://t.co/mkXlPIZdlO — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 8, 2021

Lydia Lozano no dudó en ir más allá una vez se acercó al sillón donde se encontraba Carlota Corredera: “El imperdible, que se está clavando”. La protagonista quiso tranquilizar a su compañera: “Lo tengo controlado, lo estoy agarrando con el dedo”. Lydia quiso hacer otra pregunta: “Pero, ¿por qué te haces acupuntura en directo?”.

Todo ello mientras la presentadora gallega trataba de decirle al operador de cámara que no se acercase más para grabar al dichoso imperdible que provocó el parón momentáneo en el programa. A pesar de todo, Carlota quiso quitar hierro al asunto explicando lo que realmente ha ocurrido.

Y es que, normalmente, se sujeta la petaca del micro a la espalda con un imperdible por un motivo muy concreto: “Porque no para de caérseme”. A pesar de los esfuerzos, y de nuevo, ese imperdible se le ha clavado en la piel. ¿Seguirá utilizando esta técnica o se verá en la obligación de probar con otra diferente? Sea como sea, la periodista sí aprovechó la ocasión para lanzar esta petición: “Que alguien me diga, por favor, cómo puedo ponerme una petaca y que no se me caiga”.