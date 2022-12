Carlos Sobera para los pies a la madre de Dani G en ‘Pesadilla en el paraíso’

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. En el debate de esta semana, los nominados recibieron la visita de sus madres, que realizaron un alegato sobre los motivos por los que su hijo se debía quedar. No obstante, Carlos Sobera se vio obligado a pararle los pies a una de estas madres.

Ana Molina, la madre de Dani García Primo, entró en la granja con ganas de reprochar cosas a Bea Retamal. Nada más llegar, le echó en cara su actitud con su hijo dentro del reality, y Carlos Sobera, tuvo que pararle los pies. El presentador no permitió que la madre del concursante cargase contra la organización del programa.

«¿Dónde está Dani? ¿No va a venir? ¿No le voy a ver?», dijo nada más entrar en la granja mirando a los lados. Carlos Sobera le dijo que su viaje hasta Cádiz había sido para ver a Bea, para aclarar las cosas con ella. «Ah, qué viajo más ameno… Qué bien», respondió ella con ironía.

El alegato de la madre de Dani para que su hijo se quede 👨‍🌾 🌾 #PesadillaDebate13

🔵 https://t.co/XoOEwFss3E pic.twitter.com/Rc2xDMCPyE — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) December 4, 2022

Esta actitud fue demasiado para Carlos Sobera que no dudó en pararle los pies. «Que no se te tuerza el morro tan pronto, aprovecha que estás con Bea», le dijo el presentador visiblemente serio tras las desafortunadas palabras de la madre de Dani.

«Su entrada le ha perjudicado, no me gustó. No me gustó que sacara cosas de su intimidad, porque Dani no es que sea cerrado es hermético. Además, las broncas y tacos no ayudan mucho a la convivencia general y su actitud rebota en el tratamiento de los demás con él, básicamente por ahí», le dijo a Bea la madre del concursante.

Sin embargo, Bea fue muy clara con ella: «Pensaba que me iba a ir mucho antes, al final he llegado hasta aquí. Desde luego, no es plato de buen gusto estar en una nominación con él. Su concurso se lo ha jodido él solito siendo lo egoísta que es y las discusiones que ha tenido se las ha buscado él solo uno se jode su concurso solo», dijo la concursante de manera tajante.