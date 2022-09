Carlos Sobera sorprende con un dardo envenenado a Víctor Janeiro

Hace tan solo unas semanas, Mediaset dio el pistoletazo de salida a un nuevo reality que llevaba por título Pesadilla en el paraíso y era presentado por Carlos Sobera y Lara Álvarez. Aunque Víctor Janeiro se postuló como uno de los fichajes estrella de la edición, su participación ha dejado mucho que desear para muchos. Por lo tanto, ha sido objeto de numerosas críticas.

En el plató de Pesadilla en el paraíso, los tertulianos comentaban que Daniela Requena estaba interesada en todos y cada uno de los chicos del concurso. Esto ha hecho posible que Nagore Robles preguntase a Pipi Estrada, primer expulsado de la edición, si existía algún tipo de posibilidad de que tuviera un affaire con Víctor Janeiro.

Acto seguido, Carlos Sobera ha querido aprovechar la ocasión para realizar la siguiente afirmación: “¡Si lo encuentra!”, refiriéndose a Víctor Janeiro. Como era de esperar, estas palabras provocaron las risas en el plató del nuevo reality de Telecinco precisamente por esa nula participación del diestro.

No es ningún secreto que una de las tantas cuestiones que caracteriza a Carlos Sobera es que siempre se moja sobre los concursantes. Por lo tanto, en esta ocasión, no iba a ser menos. Y es que no es ningún secreto que las apariciones en imagen de Víctor Janeiro han quedado limitadas a las pruebas y conversaciones en grupo.

Como era de esperar, Beatriz Trapote ha querido utilizar su perfil de Instagram para realizar un pequeño balance del concurso de su marido. “Me está encantando Pesadilla en el paraíso. Ahora sí que sí, vemos trabajo en el campo, esos animales, ordenando las cabras…”, confesó la periodista a sus seguidores de la mencionada red social.

Lejos de que todo quede ahí, respecto a la participación de Víctor Janeiro en el reality de Mediaset, Beatriz Trapote ha confesado que está encantada ya que le ve “muy metido en el papel y, además, muy a gusto”. Lo cierto es que, sea como sea, esperamos que el diestro comience a dar mucho más contenido a nivel televisivo. ¡Muchos son los que desean que llegue ese momento!