Carlos Rivera confirma las primeras fechas de su gira por España

Los fans españoles de Carlos Rivera están de enhorabuena. El artista mexicano más querido en nuestro país regresa a la carga con nuevas fechas de su gira Tour a Todas Partes por nuestro país. Una gira muy esperada por todos sus fans.

Cabe recordar que la última vez que el artista pisó nuestro país fue para dar un único concierto en Marbella, concretamente en el reconocido festival de la Costa del Sol Starlite, uno de los festivales más exclusivos del verano. Desde entonces, sus fans pedían nuevas fechas y parece que Carlos Rivera les ha escuchado.

De esta forma, tras el éxito de su nuevo álbum de estudio, el artista mexicano presenta su Tour a Todas Partes, con el que deleitará a todos sus seguidores una vez más sobre el escenario. Una gira muy especial repleta de energía y grandes éxitos del artista.

De esta forma, el artista mexicano actuará en Granada, y también el 21 de junio en el Concert Music Festival 2023 presentando en directo Un Tour a Todas Partes. Un concierto que será el primero de todos los que el artista realizará por España.

Como no podía ser de otra manera, en la nueva gira de Carlos Rivera no faltarán éxitos como Que lo Nuestro Se Quede Nuestro, Me Muero o Regrésame Mi Corazón, una gira muy esperada con una puesta en escena llena de sorpresas, que no dejará a nadie indiferente.

De esta forma, su primera parada será en Chiclana (Cádiz), un día más tarde Carlos Rivera actuará en Granada el sábado 22 de julio, concretamente en la Plaza de Toros de la localidad andaluza. Málaga también se encuentra entre la lista de ciudades confirmadas, el lunes 31 de julio en Marbella y no hay duda de que irán saliendo muchas más fechas. ¡Muy atentos!.