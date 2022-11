Carlos Marín | la familia, contra Il Divo: “Se han portado muy mal”

Il Divo es un grupo musical formado por cuatro cantantes de ópera. Uno de sus miembros, Carlos Marín, falleció en 2021. En 2022, el grupo salió de gira para rendir tributo al cuarteto sustituyendo al fallecido por Steven LaBrie, un barítono estadounidense con ascendencia mexicana.

El pasado domingo, la madre de Carlos Marín se sentó en el plató de Fiesta acompañada de su otra hija, Rosa, para presentar su libro que lleva por nombre Mi hijo. Esta obra pretende ser un homenaje para su hijo fallecido, pero en su visita al programa, además, ha aprovechado para contar unas cuantas verdades.

La madre de Carlos Marín visita #FiestaT5 para presentar el libro dedicado a su hijo https://t.co/LYjgkUgWIu — Fiesta (@fiestatelecinco) November 13, 2022

Il Divo con sus componentes originales duró 17 años. Ayer Magdalena confesaba que a pesar de tanto tiempo juntos el resto de miembros de la banda no se ha portado nada bien con su familia. “Se han portado mal. Así es y lo siento. No se despidieron de él y no me han dado todavía el pésame”, confesaba la progenitora. Cabe destacar que esta era la primera vez que se sentaba en un plató para hablar de su hijo.

“Estuvieron juntos 17 años. Fueron dos años de pandemia sin ingresos. Eso afecta mucho a la gente, pero a los tres días de estar ingresado mi hermano en el hospital buscaron un sustituto y ya tenían a Steven LaBrie”, contaba esta vez la hermana de Carlos. Así demuestra que el grupo valenciano no se preocupó en ningún momento por su hermano, ni antes ni después de su fallecimiento.

Tras la muerte de Carlos Marín, el grupo canceló todas sus fechas hasta 2022. Il Divo nació bajo el brazo de Simon Cowell y escudado por su propio sello, Syco Music. El cuarteto valenciano llegó a alcanzar la fama mundial y un gran reconocimiento musical que quedó empañado tras la muerte de Carlos Marín y todo lo sucedido tras esta. Una verdadera lástima que su recorrido vaya a acabar así.