Carla Barber estalla tras las duras críticas respecto a la crianza de su hijo

Carla Barber está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Y siendo honestos, no es para menos. Desde que llegó a su vida Bastián, su primer hijo, su día a día ha cambiado de manera radical, y para bien. La canaria está en una de las etapas más felices, ¡sin lugar a dudas!

Desde ese 2 de mayo en el que Bastián nació, Carla Barber le ha considerado como su mayor prioridad. A pesar de todo, al estar tan expuesta en redes sociales, ha recibido un grandísimo número de críticas. Muchos son los que han creído tener la potestad de cuestionar a la canaria respecto a la crianza de su hijo, sobre si se encarga de él «lo suficiente» o no.

Carla Barber, lejos de cruzarse de brazos, no ha dudado un solo segundo en poner en su lugar a todos y cada uno de sus detractores. “De vez en cuando leo cosas y bloqueo inmediatamente”, comenzó diciendo la doctora, a través de su perfil en Instagram. Es más que evidente que la joven tiene ganas de acabar con este tipo de comentarios tan sumamente destructivos.

“La verdad es que hay personas que no están bien. Esto de las redes sociales es peligroso y debería de existir un control real de todos y cada uno de los usuarios”, continuó diciendo la protagonista de la historia. Y es que no puede evitar quedarse sin palabras ante la crueldad de muchos de esos mensajes.

Tanto es así que su paciencia se ha terminado. Contando en Instagram cuáles son sus próximos proyectos, confirmó que “he tratado a dos pacientes que han venido de otro continente a Marbella y querían que les atendiera personalmente y de manera privada. Además, teníamos que llevar a las hermanitas de Bastián de vuelta a su casa después de tenerlas con nosotros en Canarias”. Además, añadió: “Lo cuadramos todos y pudimos ir además a la gala Starlite. No tengo por qué dar explicaciones pero estas 36 horas han sido realmente un viaje de trabajo”.

Aprovechando esta información, Carla Barber quiso ir mucho más allá: «Este miércoles, jueves y viernes paso consulta en Madrid. Cogeré un vuelo el miércoles y volveré el viernes nada más terminar de trabajar. Bastián se queda en las Palmas con su padre, mi mami y el resto de la familia”. De ahí que añadiera el siguiente mensaje: “A quien no le guste que sea una mujer trabajadora, médico, empresaria y emprendedora, creo que lo mejor es que no me siga». ¡Bravo!