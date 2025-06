La cantante Jessie J anuncia que padece cáncer de mama

Jessie J, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas británicas más queridas y reconocidas en todo el mundo. A pesar de su brillante trayectoria en el mundo de la música, lo cierto es que a sus 37 años ha sufrido numerosos y durísimos varapalos. Un claro ejemplo lo encontramos durante su juventud, cuando padeció problemas cardíacos, al igual que el derrame cerebral que tuvo con tan sólo 18 años. Pero no todo quedó ahí, puesto que en 2020 le diagnosticaron Ménière mientras que, tan solo un año después, perdió al bebé que esperaba. A pesar de todo, si hay algo que caracteriza a Jessie J es la manera en la que se toma estos complicados baches de la vida. De esta forma, con optimismo y un toque de humor, la artista británica ha confirmado a sus seguidores que le han diagnosticado cáncer de mama en estado temprano.

A través de un vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram, Jessie J ha querido compartir detalles de ese terrible diagnóstico: «El cáncer es una mierda, pero me agarro a la palabra temprano». Fue entonces cuando decidió tirar de ese humor que tantísimo le caracteriza, hasta en los peores momentos: «Es una manera un poco dramática de hacerse un boobjob (operación de aumento de pecho), pero volveré con unas tetas enormes y mucha música». Así pues, confirmó que su última cita con sus seguidores sobre un escenario hasta que pase esta tormenta será el próximo 15 de junio, en el mítico festival Summertime Ball que, cada año, se celebra en el estadio de Wembley. Durante este tiempo, se operará y se centrará en su recuperación. «Necesito procesarlo y hablar sobre ello. Necesito un abrazo. Me habéis querido en mis buenos y malos momentos, y no quiero que esto sea diferente».

Por lo tanto, la artista británica ha dejado claro que informará a sus seguidores sobre su enfermedad, mientras se solidarizaba con la gente que estaba en esa misma lucha: «Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por cosas similares, o peores. Eso es lo que realmente me mata», reconoció. Como no podía ser de otra manera, son muchos los rostros conocidos que se han pronunciado tras conocer la noticia.

Un claro ejemplo lo encontramos en su compañera y amiga Rita Ora. De esta forma, le hizo llegar un mensaje de lo más emotivo, repleto de buenos deseos y mucha fuerza: «Eres literalmente mi persona favorita y estoy rezando por ti para que puedas con esto». Además, añadió: «Mi madre lo tuvo y sé que la cirugía y cualquier tratamiento en este sentido son mentalmente duros, así que estoy aquí para ti».

Este duro golpe llega dos años después del nacimiento de su hijo Sky Safir Cornish Colman, fruto de su relación con Chanan Safir Colman, conocido jugador de baloncesto. Precisamente en él y en el resto de su familia y amigos es en quienes se va a apoyar Jessie J para salir adelante tras este durísimo diagnóstico. ¡Mucha fuerza!