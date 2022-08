El calvario de Cañita Brava: de ganar millones a compartir piso con cinco personas

Manuel González Savín, conocido por el público español bajo su seudónimo artístico Cañita Brava, se ha convertido en el protagonista de la actualidad informativa por la terrible situación que vive a nivel económico desde la pandemia del Covid-19. El humorista que se convirtió en uno de los rostros más celebres durante los años 90 en nuestro país, ha relatado lo ocurrido en Sálvame.

«Llevo dos años, por culpa de la epidemia, que no he podido hacer muchos conciertos. Poco tengo, me dejó tocado», declaró al equipo del programa. Y es que, tal y como ha explicado, su pensión de 400 euros mensuales a penas le alcanza para vivir.

Cuando estas en lo más alto y te cortan todo el rollo https://t.co/YbMfBfr36d — Cañita Brava (@CanhitaBrava) June 10, 2015

«Son los desconocidos los que engañan. Los fans no engañan», señaló respecto a las personas que se están aprovechando de su situación. Abriendo su corazón y relatando su verdad, sin filtros, Cañita Brava ha explicado cómo ha llegado a estar en una situación tan precaria económicamente, a parte de la dificultad que le ha supuesto la pandemia.

«Gasté el dinero que tenía. Tuve una mujer y la apoyaba porque ella estaba sin trabajo. Yo llegué a ganar siete millones al año, pero eso ha cambiado», confesó. Un cambio completamente notorio si se tiene en cuenta que, tal y como ha explicado en el programa de Mediaset España, actualmente vive en un piso compartido con cinco personas.

Un gasto que le supone 230 euros al mes dejando el resto de los 170 restantes para poder sobrevivir. A pesar de todo, el humorista de 76 años ha señalado encontrase bien de ánimos. Pero, ha aprovechado su emisión en la televisión para enviar un mensaje a su público. «Quiero que el público se apunte a mi canal de Youtube, para que yo cobre y poder comer y disfrutar. Quiero que me ayuden, con todo mi respeto, que se anime ese público maravilloso», declaró.