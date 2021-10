El pasado jueves 7 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story’. En este programa, presentado por Jorge Javier Vázquez, fuimos testigos de diversos momentos que marcarán un antes y un después en el desarrollo del concurso. Uno de los grandes protagonistas fue, sin duda, José Antonio Canales Rivera.

El torero, en la gala del martes presentada por Carlos Sobera, fue elegido por la audiencia como “Planta oficial” de ‘Secret Story’. De esta manera, además de llevar un disfraz de planta y ser regado por sus compañeros cada día, partía en las nominaciones con tres puntos extra. Bien es cierto que estos no llegaron a ser efectivos del todo, ya que el programa decidió darle la oportunidad de participar en la prueba de inmunidad.

¿En qué consistía? En repartirse, al azar, unas bolas numeradas. Según el orden numérico tendrían que dar un tartazo a otro compañero, ¡al que ellos quisieran! Y, por tanto, dejaban de optar por la inmunidad. El ganador fue Canales Rivera, algo que molestó a gran parte de la audiencia de ‘Secret Story’ ya que el hecho de ser Planta oficial no sirvió de mucho.

Parece que la alegría duró bastante poco al torero. Y es que, tras las nominaciones, Jorge Javier Vázquez dio a conocer a los espectadores una decisión que había tomado la dirección de ‘Secret Story’ tras analizar una serie de imágenes. De esta manera, se veía claramente cómo Cynthia Martínez y José Antonio Canales Rivera se intercambiaban esas bolas.

Por lo tanto, por hacer trampas, fueron nominados disciplinariamente. El propio Jorge Javier Vázquez explicó lo sucedido ya que, por culpa de ese intercambio de bolas y por tanto en el orden de participación, han alterado el resultado real de la inmunidad. Por si fuera poco, el presentador fue más allá.

“Además, los primeros tenían más posibilidades de ganar por lo que, en este caso, el orden de los factores sí que altera el producto”, expresó. Cynthia Martínez no dudó en hacerse la despistada al escuchar al presentador, dejando claro que no entendía bien qué es lo que había ocurrido. Y es que, según ella, tan solo se limitó a coger la bola que le estaba dando el torero. Él, por su parte, aseguró que ese cambio lo había hecho por los problemas judiciales que hay entre ellos. Explicaciones que no convencieron ni a la organización ni a la audiencia.