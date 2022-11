BTS logra un nuevo récord con el videoclip de ‘Boy with Luv’

BTS continúa batiendo récords. A pesar de haber anunciado su separación temporal para seguir sus caminos por separado, y de anunciar que dejarán la música a un lado durante un tiempo para cumplir con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, los integrantes del grupo de K-pop más famoso del mundo siguen haciendo historia.

El grupo ha sumado un nuevo récord a su larga trayectoria de éxitos, gracias al videoclip de Boy With Luv, que esta misma semana ha superado los 1.600 millones de visualizaciones en YouTube. Una cifra que muy pocos artistas han alcanzado.

Se trata del vídeo musical de la canción que aparecía en el álbum Map of The Soul: Persona que BTS lanzó en el año 2019. Un tema que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de sus fans y que a día de hoy sigue gozando de un gran éxito.

.@BTS_twt’s «Boy With Luv (Feat. Halsey)» music video has become the first BTS music video to surpass 1.6 billion views! The video, first unveiled in April 2019, reached the milestone at 6:35 p.m. on Nov. 5. BTS’ record-setting goes on! 🔥 #BTS #BoyWithLuv pic.twitter.com/zWyVba0xOr

— KpopHerald (@Kpop_Herald) November 6, 2022