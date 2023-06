BTS estrena ‘Take Two’, la canción para celebrar su décimo aniversario

Diez años después del debut de BTS, Corea del Sur se prepara para celebrar su décimo aniversario por todo lo alto. El grupo de K-pop ha marcado un antes y un después en la música, haciendo historia a nivel global; y a pesar de que actualmente se encuentran en medio de un descanso indefinido, las celebraciones no van a faltar.

Las superestrellas internacionales .ya han comenzado las celebraciones de su décimo aniversario, y la más esperada llegará con el BTS 10th Anniversary FESTA, un festival que tendrá lugar el próximo 17 de junio en Seúl. Además, para celebrar su aniversario también han lanzado una nueva canción.

Bajo el título de Take Two, se trata de una canción que la banda de K-Pop ha publicado para celebrar el décimo aniversario de su imparable carrera en la música. Una canción que vio la luz el pasado 9 de junio, y que no ha tardado en convertirse en un éxito.

We are cover of the A-List: K-Pop! Check out our new song «Take Two» in Spatial Audio on @AppleMusic

💜 https://t.co/mLaSz4KIbN#BTS #방탄소년단 #TakeTwo pic.twitter.com/v7yajIeMzy

— BTS_official (@bts_bighit) June 9, 2023