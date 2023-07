Los artistas Britney Spears y Will.i.am volverán a unir sus voces en Mind Your Business. Tras el éxito mundial de Scream and Shout, una década después la princesa del pop estadounidense y el integrante de Black Eyed Peas se unen de nuevo en una misma canción.

“Este verano está a punto de subir la temperatura” escribió el artista Will.i.am sobre el nuevo single que ha preparado junto a Britney Spears. Una canción que solo con su nombre ya ha generado bastante expectación y que promete convertirse en todo un éxito.

Britney Spears ha sorprendido a sus seguidores con este nuevo proyecto musical, pues no se sube a un escenario desde el año 2018, por lo que sus seguidores esperan a que este sea el inicio de su esperado comeback a la música. Y todo apunta a que ambos presentarán la canción en directo sobre el escenario.

UH OH!!!

You are now NOW rocking with https://t.co/9h25DLRAUu and @britneyspears…🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#MINDyourBUSINESS pic.twitter.com/COqeuB2Jf2

— will.i.am (@iamwill) July 17, 2023