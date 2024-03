Britney Spears vuelve a dejar sin palabras a sus fans tras su última publicación en redes sociales

Britney Spears es uno de los iconos de la industria de la música hasta el punto de recibir el nombre de «princesa del pop» tras éxitos como Toxic, Baby One More Time o Womanizer. Sin embargo, sus problemas familiares y personales se interpusieron en su carrera profesional y lleva más de cuatro años sin sacar un álbum. Aunque algo que sí continúa haciendo es sorprender a sus fans a través de sus redes sociales con sus publicaciones, algo en lo que ha destacado en los últimos años.

Y es que el pasado 12 de marzo la cantante de Toxic compartió unas fotografías en la playa completamente desnuda acompañadas de un emoticono de una flor. Sin embargo, sus fans no han podido reaccionar a la fotografía, ya que la artista lleva desde hace varias semanas con la sección de comentarios de sus publicaciones desactivada. Aunque no ha sido la primera vez que sus seguidores han visto fotos así de ella, ya que hace varios meses compartía unas fotos del mismo momento, por lo que no se trata de fotos actuales.

En su libro The woman in me (La mujer en mí), publicado el pasado 26 de octubre, la cantante se ha sincerado acerca de los momentos más duros que ha pasado en su vida como el infierno que su padre le hizo pasar durante trece años hasta que por fin pudo recuperar el control de su vida después de que se creara el movimiento «Free Britney» y ganara el juicio para que retirarle a su padre la tutela de su patrimonio en el pasado mes de noviembre de 2021. Además, ha contado algunas cosas de su vida que han dejado a sus fans y a todo el mundo con la boca abierta, ya que ha dado a conocer algunos detalles de su pasado que no dejaron indiferente a nadie.

Por ejemplo, como la cantante tuvo un aborto cuando mantenía una relación con Justin Timberlake de 3 años de duración, ya que, ella misma cuenta, «Timberlake no quería ser padre». Fue a raíz de estas declaraciones que se desató la polémica que revolucionó las redes sociales. Con todo lo que estaba dando de qué hablar, la cantante aclaró en un reciente concierto que no debía «disculparse con absolutamente nadie». Los fans de ambos cantantes se quedaron muy sorprendidos con las declaraciones de la cantante, ya que describió este aborto como «una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida».

A pesar de que la mayoría de publicaciones de Britney Spears se hacen virales, la sociedad sigue guardándole el título de «princesa del pop» y el pasado año 2021 surgió en movimiento «Free Britney» para reclamar la libertad de la cantante para que pudiera escapar de las garras de su padre. La cantante sigue y seguirá sorprendiendo con sus publicaciones en redes sociales como esta última en la que la podemos ver al desnudo disfrutando de un día en la playa.