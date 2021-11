Britney Spears está de celebración. Desde que saliera a la luz la victoria judicial contra su padre, James Spears, la ídolo estadounidense no ha querido dejar de mostrar a sus seguidores la etapa tan feliz por la que está pasando. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, ha contado cómo ha sido uno de los festejos.

No es de extrañar que la autora de ‘Baby One More Time’ se sienta liberada. Durante los últimos trece años, su padre estuvo encargando de la tutela de la cantante. Esta compleja situación, le impedía tomar ningún tipo de decisión ni control sobre su propia vida o su economía. De esta manera, comenzó un movimiento en redes sociales que pedía la liberación de Spears, «Free Britney».

Tras conseguir su libertad, la artista ha empezado a revivir momentos que hacía más de una década no podía. «He tenido un fin de semana increíble… sentía como si estuviera en una nube todo el tiempo», empezaba a narrar. «He tomado mi primera copa de champagne en uno de los restaurantes más bonitos que he visto (…) después de 13 años, creo que he esperado mucho», añadía.

«Voy a celebrar mi libertad y mi cumpleaños durante los próximos dos meses, estoy tan contenta», continuaba. Además, la Princesa del Pop no quiso dejar de agradecer a sus fans por todo el apoyo que le han brindado durante estos complicados meses: «Qué espectáculo ver a tanta gente celebrar mi triunfo… amo tanto a mis fans».

Por otro lado, ha querido referirse a su abogado de confianza, Mathew Rosengart, que ha llevado el caso contra su padre. «Estoy tan contenta de que mi abogado haya llegado a mi vida en el momento preciso… él realmente me ha cambiado la vida…estaré eternamente agradecida por todo su apoyo y todo lo que ha hecho por mi», ha concluido Spears.