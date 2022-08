‘Boom’: los espectadores futboleros, en shock con el error garrafal con esta respuesta

Una tarde más, Boom, regresó a Antena 3 con una nueva entrega. En el programa presentado por Juanra Bonet, volvió a vivirse un programa de tensión, donde los equipos lo dieron todo para hacerse con el premio final del concurso.

El concurso cautiva cada día a millones de espectadores, de esta forma, es muy comentado en las redes sociales cada tarde, y en el programa de este lunes, lo que más se comentó fue un error de Boom con una de sus preguntas.

Y es que los seguidores del programa más futboleros no podrán perdonar este error, debido a que los guionistas del formato de Antena 3, cometieron un gazapo que no pasó desapercibido para nadie, y que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Todos para uno y uno para todos . Ya tenéis disponible en @ATRESplayer el programa de hoy #A3Boom 💪 https://t.co/VdmocpwF0m — ¡Boom! (@A3Boom) August 8, 2022

De esta forma, en mitad de una de las pruebas del programa del lunes, el equipo de Los Sindulfos desactivaban una de las bombas y se enfrentaban a la siguiente pregunta: «Se llama ‘Maracanazo’ a la victoria de la final del Mundial de fútbol de 1950 de Paraguay a…», con dos opciones para responder: Brasil o España.

Una pregunta con un error garrafal por parte del programa, que en las redes sociales no tardaron en señalar, al tratarse de un triunfo de la Selección de Fútbol de Uruguay, no de Paraguay «¿En serio chicos? Telita», decía un usuario de Twitter, mientras que la imagen de la pregunta se hacía viral en la red social.

«Le acaban de regalar un Mundial a Paraguay», señalaba otro usuario de Twitter. De esta forma, los seguidores del programa volvían a demostrar que están alerta a todo y que no se les escapa ni el más mínimo detalle del concurso de Antena 3.