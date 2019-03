‘Bohemian Rhapsody’: ¿Habrá secuela?

Todo apunta a que Bohemian Rhapsody 2 puede estar en camino

‘Bohemian Rapsody’ ha sido, sin duda, uno de los grandes éxitos de esta temporada en la gran pantalla. Ha sido nominada a varios ‘Oscars’, y a categorías como Mejor Película. Por si fuera poco, su protagonista,Rami Malek, fue galardonado con un ‘Oscar’ a Mejor Actor y, por sorprendente que nos pueda parecer, hay fuertes rumores de que la segunda parte puede llegar.

Rudi Dolezal, ha hecho saltar las alarmas con unas declaraciones sobre la posible producción de Bohemian Rhapsody 2, en una entrevista a Page Six.

Rudi Dolezal dirigió numerosos videoclips para Queen (entre ellos ‘One Vision’ y ‘Friends Will Be Friends’) y, además de artista asociado, fue amigo de Freddie Mercury. En una entrevista refiriéndose al productor del grupo inglés, Jim Beach ha afirmado que este planea una segunda parte y no solo ha dicho esto, también ha contado que la secuela comenzaría con el final de la primera entrega: el concierto Live Aid.

Quizá una de las mejores escenas de la película ‘Bohemian Rhapsody’ y la que todos recordamos es la reconstrucción del concierto de Live Aid de 1985, y nos encanta como punto de partida de esta segunda parte. Además fue el año en el que Rudi Dolezal comenzó su colaboración con Queen.

Pero, al parecer, el proyecto no termina de convencer a los integrantes de Queen. La banda podría no querer contar más sobre ellos ni sobre los peores momentos de Freddie Mercury mientras luchaba contra la enfermedad del SIDA. Por lo que sabemos el proyecto está generando cierta controversia en los miembros del grupo y “siendo muy discutido en la familia Queen”, en palabras de Rudi Dolezal.

Aunque estas declaraciones nos han sorprendido, también hay que decir que Brian May ya había saltado alguna pista sobre el tema “Live Aid es un buen punto para dejar la historia”, aunque agregó que “quién sabe, podría haber una secuela”.

De momento no hay nada oficial, pero lo que está claro es que en Happy FM estamos listos para una segunda parte de Bohemian Rhapsody.