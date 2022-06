Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta estrenan ‘Don’t you worry’

El pasado viernes 17 de junio, el grupo estadounidense Black Eyed Peas estrenó su nueva canción Don’t you worry, en colaboración con David Guetta y Shakira. Se trata de una canción con un mensaje muy optimista, que en tan solo unas horas tras su lanzamiento se convirtió en un hit mundial.

Cabe recordar que Shakira ya había colaborado antes tanto con Black Eyed Peas, como con David Ghetta, al igual que el dj y productor francés con el grupo estadounidense, no obstante, esta nueva canción reúne por primera vez a todos ellos en un mismo tema.

Tanto la canción como el videoclip, recuerdan a los grandes éxitos que sonaban en 2010, donde se mezclaba el pop con sonidos electrónicos. Por otra parte, el videoclip fue dirigido por el director canadiense Julien Christian Lutz y trata sobre dos universos que se encuentran y sobre celebrar la vida.

