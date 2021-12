La cantante estadounidense Billie Eilish comenzó su carrera profesional en el año 2015. Desde entonces, su nombre ha ido ascendiendo hasta convertirse en una de las artistas más escuchadas a nivel mundial.

El pasado lunes, a tres días de cumplir los 20 años de edad, realizó una entrevista en ‘The Howard Stern Show’. En ella, habló de muchos temas. Uno que ha llamado en especial la atención ha sido su confesión sobre su adicción a la pornografía desde muy joven.

“Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver cine para adultos cuando tenía como 11 años”, reconoció. Según explicó, esta adicción que empezó a consumir desde muy joven terminó por adueñarse de su cabeza, llegando a provocarla serios problemas: “Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”.

Siendo un problema que ha estado presente a lo largo de su vida la propia Billie Eilish, en la canción ‘Male Fantasy’, canta sobre esta adicción. Menciona que está sola en casa y su manera de distraerse es ver cine para adultos.

Aquello que veía bien, tal y como una rutina, terminó por afectarla negativamente incluso a la hora de mantener relaciones sexuales. Hasta tal punto de llegar a pensar que, por el hecho de ver ciertas cosas, a ella también le tendrían que gustar. “Las primeras veces que, ya sabes tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, aseguró.

En relación a estas experiencias, Billie confesó que a la hora de ligar la fama que ya le predecía, no le ayudó a ello a conseguirlo: “Es realmente conocer gente cuando la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su liga”.