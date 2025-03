No es ningún secreto que Belén Esteban, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión más queridas de nuestro país. Tras poner punto y final a su etapa en Mediaset, al igual que el resto de sus compañeros de Sálvame, la de Paracuellos optó por comenzar una nueva andadura profesional de la mano de Fabricantes Studio, productora actualmente conocida como La Osa Producciones Audiovisuales. Cada tarde, de lunes a viernes a través de Canal Quickie y TEN, tanto Belén Esteban como el resto de tertulianos como Kiko Matamoros, Kiko Hernández o Lydia Lozano hacen todo lo que está en su mano para seguir acompañando a miles de personas que no se pierden ni una sola entrega. Es importante destacar que las últimas semanas no han sido nada fáciles para Belén Esteban. Entre otras cuestiones, por la compleja situación que está atravesando su amiga Anabel Pantoja.

Como la actualidad manda, prácticamente todas las tardes se dan a conocer las últimas novedades sobre la investigación judicial abierta contra la sobrina de Isabel Pantoja y su actual pareja, David Rodríguez. Algo que no es nada fácil para Belén Esteban porque, ante todo, está su amistad y su lealtad a la que considera como una hermana. A pesar de este complicado bache, la de Paracuellos se ha propuesto superarse a sí misma, a través de retos que antes creía imposibles. A través de su perfil oficial en Instagram, ha hecho saber a sus seguidores que ha tomado una drástica decisión para cambiar su estilo de vida. ¿De qué forma? Empezando a hacer ejercicio. «Pues sí, ¡me he apuntado al gimnasio!», escribió la colaboradora de Ni que fuéramos en la publicación en la mencionada red social, junto a una serie de imágenes en las que podíamos verla ejercitándose en el gimnasio. Sin duda, un momento sumamente especial para ella.

Como no podía ser de otra manera, en la nueva entrega de Ni que fuéramos que pudimos disfrutar el pasado lunes 3 de marzo, sus compañeros quisieron preguntarle por esta decisión que había tomado. María Patiño fue la primera en pronunciarse al respecto: «Has empezado con el gimnasio y ahora quieres llevar una vida sana».

Javier de Hoyos, por su parte, quiso ir mucho más allá: «No vale ir a hacer solo la foto, Belén». La colaboradora respondió a sus compañeros: «No, hoy he hecho bici y cinta de correr». Poco después, reconoció que era la primera vez en su vida que se apuntaba a un gimnasio: «He durado 50 minutos, pero por la pierna».

Al ver el vídeo que ella misma compartió en Instagram, algunos compañeros apreciaron su lentitud a la hora de andar en la cinta. Un comentario que no sentó nada bien a Belén: «Tengo mal la pierna no sé si os acordáis. Empecé en 3 y me he quedado en 4,5», y añadió: «Con la pierna me cuesta mucho, de verdad os lo digo. La bicicleta me ha costado mucho». Sea como sea, lo más importante es que está muy ilusionada con esta nueva etapa que acaba de comenzar. ¡A nosotros nos encanta verla tan contenta!