Belén Esteban responde con contundencia a Sofía Suescun: «Soy una mujer nueva»

Con la llegada de septiembre, Belén Esteban ha vuelto a Sálvame. Después de muchos meses alejada de la televisión, tras sufrir la rotura de tibia y peroné en directo, la colaboradora ha recuperado su silla en el plató del programa, y no ha dudado en hacer un repaso a todo lo ocurrido durante los últimos meses.

Entre las cuestiones que abordó en su regreso al programa, Belén Esteban respondió con contundencia a la pregunta de si se sentaría con Sofía Suescun como compañera en Sálvame, tras conocer que esta temporada va a haber un nuevo colaborador.

No es la primera vez que Belén Esteban responde a esta pregunta, pues en noviembre de 2019, ya respondió a Sofía Suescun, después de que la hija de Maite Galdeano hiciera alusión al capítulo más oscuro de su vida. “Me es indiferente cariño, no me hacéis daño con eso”, contestó por aquel entonces la colaboradora.

«Hay cosas que saben aquí y no voy a entrar en nada de eso. Saben lo que opino, pero si tiene que venir hay cosas que… Lo tengo claro», explicó Belén sobre los continuos ataques que ha recibido por parte de Sofía Suescun, ataques a los que hace oídos sordos.

«Tengo que decir que he sido drogadicta hace 14 años, soy una mujer nueva y renovada», expresó la colaboradora, llevándose un gran aplauso del público presente en el plató y de sus compañeros por la valentía de sus palabras.

Por otro lado, la colaboradora afirmó estar «muy feliz con todos los años que llevo trabajados». Una trayectoria profesional por la que sabe que puede ir «con la cabeza muy alta porque ni he robado ni he matado» y todo lo que que tiene es «mío y de mi hija», concluyó sus declaraciones.