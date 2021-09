El pasado sábado, en el programa ‘Sábado Deluxe’, Belén Esteban se convirtió en una de las grandes protagonistas. Entre otras cuestiones por haber mostrado, en directo, las secuelas de un accidente que tuvo en las instalaciones de Telecinco. Al ver el estado de su pie, los compañeros no dudaron en preguntar qué había ocurrido y, sobre todo, cómo se encontraba.

La colaboradora de ‘Sálvame’ se cayó por unas escaleras de la cadena. Un accidente que, afortunadamente, ha quedado en un susto pero su pie se ha visto lastimado. Todo comenzó cuando, en un momento muy concreto de ‘Sábado Deluxe’, Belén Esteban no dudó un solo segundo en quitarse los tacones.

Este gesto no pasó desapercibido ni para las cámaras del programa ni para su compañero y amigo Jorge Javier Vázquez. El presentador no tardó en preguntarle el motivo por el que había decidido quitarse los tacones en directo. Ella tiró de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza: “Ya llevo todo el día”. En ese momento mostró cómo había quedado su pie tras el accidente.

La aclaración a por qué Belén Esteban tiene una herida en el pie 🤦‍♂️ #SábadoDeluxe https://t.co/f3bxxCv70p — Deluxe (@DeluxeSabado) September 26, 2021

Jorge Javier Vázquez se quedó impactado: “¿De tu casa?”, por lo que Belén Esteban respondió lo siguiente: “No, de aquí”. Por si fuera poco, la tertuliana fue más allá: “Ya llevo todo el día y no me duele ni nada, pero me molesta la tira del zapato”. La cámara ha enfocado el pie de la de Paracuellos, apreciándose la contusión.

No es la primera vez que algún colaborador de Telecinco sufre una aparatosa caída en sus instalaciones. Un claro ejemplo lo encontramos en Lydia Lozano que, en los últimos años, ha sido víctima de diversas caídas en directo. Algunas de ellas, incluso, han afectado visiblemente a su espalda.

Es más, llegó a estar ingresada en un hospital como consecuencia de algunas de ellas. Sea como sea, afortunadamente todo ha quedado en un susto. Belén Esteban ha confirmado que este accidente no ha traído graves consecuencias aunque, eso sí, ha tenido que hacer reposo durante varios días para que la hinchazón baje lo antes posible.