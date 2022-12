Este martes 13 de diciembre hemos podido ver una nueva entrega de Sálvame en Telecinco. De esta manera, los colaboradores del programa quisieron hablar de la supuesta enemistad entre Rosa López y Chenoa. Un tema por el que empezaron a hablar de otro: Paz Padilla había regresado a Mediaset y se había reencontrado con antiguos compañeros como Belén Esteban.

En el momento en el que María Patiño y Adela González, presentadoras de Sálvame, sacaron a la luz esta información, la de Paracuellos quiso pronunciarse. Y es que las dos excompañeras habrían coincidido en la sala de maquillaje. Un encuentro que no terminó tan bien como muchos esperaban.

“A mí si ella me hubiera saludado, yo la habría saludado”, comenzó diciendo Belén Esteban a sus compañeros. “Cuando entro en un sitio yo saludo, y si no me saludan, yo no saludo”, explicó. Acto seguido, la de Paracuellos quiso dejar claro que, en ese encuentro con Paz Padilla, “le hubiera preguntado cómo está”.

Paz Padilla ha coincidido con algunos colaboradores de ‘Sálvame’ en maquillaje justo antes de empezar el programa 💥#yoveosálvame https://t.co/KBJ6qcAVHt — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 13, 2022

Al escuchar los comentarios de sus compañeros en plató, Belén Esteban quiso mostrarse de lo más contundente respecto a ese encuentro con Paz Padilla: “Lo que no voy a hacer es forzar una cosa que no ha sucedido”. Rafa Mora quiso dar su opinión: “En estas fechas, en navidad, el ego no lleva a nada”. La tertuliana no tardó en mostrarse en desacuerdo.

Lejos de que todo quede ahí, Adela González ha tomado la firme decisión de dar con la gaditana, que todavía se encontraba en los estudios de Mediaset. Mientras trataba de encontrarla, la presentadora de Sálvame aprovechó para sincerarse: “Yo he llegado aquí y me han tratado fenomenal todos. Y lo he recibido con todo el cariño del mundo”.

A la par que seguía recorriendo los pasillos, Adela González quiso dirigirse a su compañera Belén Esteban: “Ha saludado súper amable a todo el mundo. ¿Estás segura de que te ha visto, Belén?”. Tras recorrerse la sala de maquillaje y la de sastrería, la presentadora finalmente ha llegado a la sala del croma. A pesar de los esfuerzos, la gaditana se encontraba en mitad de unas grabaciones, por lo que la presentadora no ha podido hablar con ella en directo.