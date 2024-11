Lo que Atresmedia organizó y la DANA impidió: Belén Esteban y María José Campanario, en Antena 3

Que María José Campanario haya sido una de las estrellas que han sido desenmascaradas de Mask Singer ha sido toda una sorpresa, aunque su aparición en este programa y en Antena 3 supone que podría haber coincidido en pocas horas con Belén Esteban con Belén Esteban. Los planes de la cadena de Atresmedia eran hacerlas aparecer en el mismo día, pero la DANA y los cambios de programación provocaron que no pudiera producirse este momento lleno de morbo. ‘La patrona’, como ahora le gusta que la llamen, estaba previsto que acudiese al programa de Pablo Motos el pasado miércoles 30 de octubre, el mismo día que se debía haber emitido la aparición de la mujer de Jesulín de Ubrique, pero que también fue atrasada a la noche del 6 de noviembre.

Los movimientos de los principales programas para dejar hueco a los especiales informativos durante los últimos días han provocado que programas como La Revuelta, El Hormiguero, Zapeando o Pasapalabra (entre otros muchos) hayan sido cancelados. Fue el caso de Pablo Motos, que tuvo que dejar su hueco para que Vicente Vallés ocupase su tiempo, por lo que debió trasladar la entrevista de Belén al jueves 31 de octubre, día en el que consiguió un gran dato de audiencia. Lideró con facilidad y se convirtió en el programa no informativo más visto en un día en el que las noticias sobre las inundaciones centraban el interés general. De esta manera se evitó que las dos mujeres más importantes de la vida sentimental de Jesulín coincidiesen en la misma cadena, algo que es impensable debido a la mala relación que tienen entre las dos.

Pero la aparición de Campanario en el concurso de máscaras también aclara unas palabras que la propia Esteban pronunció hace algunas semanas en Ni que fuéramos shhh. Desde el final de Sálvame la de San Blas ha tenido varias ofertas sobre la mesa, siendo las más importantes para incorporarse como jurado a Baila como puedas, el concurso de La 1, y ella mismo dijo que también recibió la llamada de Mask Singer.

¿Campanario impidió la participación de Belén Esteban?

Según explicó, ambas ofertas fueron en firme e incluso alguna se llegó a firmar. «En Antena 3 me cogieron para Mask Singer y, con el contrato firmado y el disfraz ya hecho, me dijeron que no. No denuncié porque soy una buena persona, pero tenía que haberlo hecho», confesó en septiembre de 2024. Esto hace pensar que la propia María José podría haber puesto como condición que su archienemiga no pudiera concursar con ella para evitar un posible encuentro.

Sobre su posible salto a TVE, también ha hablado, aunque en este caso decidió denunciar el veto en una entrevista en la revista Semana. «Me llamaron de TVE, yo no llamé, para ser jurado de un programa de baile con unas condiciones muy buenas. Hice la prueba de vestuario y todo, estaba muy emocionada», aseguró.

Pese a que todo parecía ir perfecto, en el verano de 2024 esa oferta se acabó por una decisión política: «El 20 de julio recibo una llamada y me dicen que no lo hago, que no me quiere la que entonces era presidenta de TVE. Y yo no había hablado nunca con esa señora».

Desde el final de Sálvame, Belén Esteban es una de las colaboradores que parece estar teniendo más complicado encontrar hueco en otras cadenas, ya que Chelo García-Cortés, Terelu Campos, Carmen Borrego, Gemma López, Alonso Caparrós y Lydia Lozano han conseguido abrirse paso en otros programas. Ella, por el momento, solo ha aparecido como invitada en otros formatos lejos de Ni que fuéramos shhh.