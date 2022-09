Belén Esteban y Kiko Matamoros protagonizan una fuerte discusión: «Nadie es imprescindible»

Belén Esteban, tras haber estado de baja durante numerosos meses debido a al accidente que sufrió el plató de Sálvame, ha regresado a su puesto de trabajo. Y lo ha hecho con fuerza, plantando cara a todos y cada uno de los frentes que tenía abiertos. Uno de ellos era Kiko Matamoros, al que tachó de estar nada más y nada menos que “subido de humos”.

Después de varios días, Belén Esteban y el exconcursante de Supervivientes 2022 coincidieron en el plató de Sálvame. La de Paracuellos no tardó en quejarse del trato de favor a Marta López Álamo, actual pareja de Matamoros, mientras éste participaba en el reality que estaba teniendo lugar en los Cayos Cochinos de Honduras.

Algo de lo que, según ella, no pudieron presumir sus amigas, cuando ella formó parte de Gran Hermano VIP 3. Es entonces cuando Kiko Matamoros no dudó en recordar a Belén Esteban que él, en todo momento, respetó a sus amigas en el plató: “No tuve ni un mal gesto para ellas, otra cosa es que criticara tu concurso”.

Belén Esteban entra en directo e interrumpe a sus compañeros para hacer una petición #yoveosálvamehttps://t.co/KDZ3Hx0x98 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 12, 2022

La colaboradora, aprovechando la ocasión, quiso ser de lo más contundente con su compañero: “No ha habido valor a criticar tu concurso, aquí no había narices a decir la verdad”. Además, Belén Esteban quiso ir mucho más allá: “¿Aquí a Kiko Matamoros se le ha dado como se le dio a Raquel Bollo, Rosa Benito, Chelo García Cortés o Belén Esteban?”, cuestionó.

El exconcursante se defendió: “Lo he hecho mejor”. Laura Fa quiso aprovechar para cuestionar el supuesto protagonismo de Kiko Matamoros en Supervivientes 2022 mientras él recordaba que “el 90% de los vídeos” del reality eran suyos. La catalana, al escuchar sus palabras, fue muy clara: “Tú has dado muchos vídeos, pero te has tocado los coj***”.

Belén cree que Marta no ha sido objetiva: «En su casa, le habrá dicho lo que le habrá dado la gana, él se lo habrá creído todo y la respeto, pero creo que no le ha contado las cosas como han sucedido» #yoveosálvamehttps://t.co/Q2lgK56HCc — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 12, 2022

Además, Belén aseguró que estaba convencida de que Marta López Álamo no ha contado toda la verdad a Kiko Matamoros sobre lo sucedido en plató: “Le habrá dicho lo que le habrá dado la gana, él se lo ha creído todo y la respeto, pero creo que no le ha contado las cosas como han sucedido”.

El colaborador no tardó en responder a la de Paracuellos: “He venido tan subidito que me daba mucha pereza venir a trabajar. Es una obligación porque me lo han exigido, y lo he hecho”. Acto seguido, recordó que ha hecho dos Deluxe y que en los dos ha cosechado grandes datos de audiencia. Ante estas palabras, Belén Esteban fue clara: “Nadie es imprescindible”.