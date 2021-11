El pasado miércoles, Isa Pantoja no dudó en aprovechar su participación en ‘El programa de Ana Rosa’ para responder a su hermano Kiko Rivera tras su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. ¡Pero no todo queda ahí! Sino que también opinión sobre el hecho de que su hermano compartiera con Kiko Hernández un audio donde, desesperadamente, pedía ayuda. Un gesto que Belén Esteban no ha querido pasar por alto.

La colaboradora de ‘Sálvame’, tras escuchar las palabras de Isa Pantoja, ha querido mostrarse de lo más contundente. Por ese mismo motivo, no dudó en cargar contra el hijo de la tonadillera tras haber filtrado ese polémico audio: “Yo estoy en la situación de Kiko Rivera y yo a ti no te mando ese audio de mi hermana. ¡Yo no te mando ese audio para que tú lo pongas aquí! Me parece vergonzoso”.

Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: “¿Sabes por qué hace eso? Porque cuando este señor se daba cabezazos con una valla, pusimos verde a Gustavo y al otro paparazzi. Pero ahora ¿él que está haciendo con su hermana?”. La colaboradora estaba realmente enfadada con la actitud que estaba teniendo el DJ.

Belén Esteban carga contra Kiko Rivera tras filtrar los audios de su hermana: “Es vergonzoso” https://t.co/zZ8k0NTIGp — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 17, 2021

“De todas formas, yo hubiese ido a buscar a mi hermana y a decir ‘¿Qué pasa?’ aunque me hubiese dicho que ya estaba bien”, reconoció la tertuliana. Por si fuera poco, aprovechó la oportunidad para tratar de aclarar otro de los asuntos que Kiko Rivera sacó a la luz en su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

“Él siempre mete a las mismas, a Anabel y a Isa Pantoja, cuando yo sé que hay gente muy cercana a él, ¡muy cercana a él! Que le dijo que no fuera a Cantora. Que ya estoy un poco harta”, reconoció Belén Esteban. Es más que evidente que la colaboradora no está de acuerdo con los gestos que está teniendo Kiko Rivera con algunos miembros de su familia. De ahí que se mostrara tan enfadada y, sobre todo, fuera tan sumamente contundente con él.