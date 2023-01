Belén Aguilera estrena dos nuevos temas en el inicio de su fin de gira

En 2022, Belén Aguilera se consolidó como una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Tras el lanzamiento de su disco Superpop, el cual tuvo un éxito arrollador, la artista catalana cumplió el sueño de convertirse en telonera de Alicia Keys, y realizó una exitosa gira por toda España.

No obstante, el 2023 también se presenta como un año brillante en la imparable carrera de Belén Aguilera. El pasado 22 de enero, la artista catalana comenzó el principio del fin de su gira, SUPERPOPTOUR pt.II, en el Circo Price de Madrid como parte del festival Inverfest.

Una noche llena de sorpresas, donde la artista volvió a brillar sobre el escenario, y donde sorprendió a sus fans al interpretar por primera vez dos canciones inéditas en su repertorio, que próximamente podrían convertirse en singles.

Parece que Belén acaba de estrenar un nuevo tema llamado “GALGO” 🔥#SPT2Madrid pic.twitter.com/hj4GfnMhqD — Belén Aguilera Charts (@BelenAgCharts) January 22, 2023

De esta forma, durante el concierto en el Circo Price de Madrid, Belén Aguilera compartió con los asistentes dos canciones completamente inéditas que no tardaron en recorrer las redes sociales, pues una vez más, volvió a sorprender a sus fans.

«Si fuera un animal sé que sería un galgo, todos se benefician de que gane algo, corriendo tan deprisa ya siempre que salgo, aguanto la paliza para mostrar que valgo» se escucha a la artista cantar en los fragmentos de Galgo, una de sus nuevas canciones, compartidos a través de las redes.

Quién Soy, es el título de la segunda canción inédita de la artista. «Se me da bien subir pero bajar me cuesta, sentir tristeza me molesta, pero si la rehuyo se me manifiesta», canta Belén Aguilera en los vídeos publicados en las redes. Ahora, sus fans esperan impaciente el lanzamiento de estas dos canciones.