Bárbara Rey se pronuncia sobre el paso de Ángel Cristo Jr por ‘Supervivientes 2024’

Supervivientes: Conexión Honduras regresó un domingo más al prime time de Mediaset España. El programa presentado por Sandra Barneda mostró a sus espectadores todo lo relacionado con la última actualidad del reality. Una emisión donde las emociones no faltaron y en donde Bárbara Rey se pronunció por primera vez.

Todo sucedió cuando Alexia Rivas, que se encontraba en el plató como tertuliana, recibió un mensaje en pleno directo. Consciente de la importancia del mismo, la joven no dudó en mostrárselo a la presentadora. Pero, lejos de dejarlo ahí, la comunicadora sorprendió al revelar que leería lo que había dicho Rey sobre su hijo, Ángel Cristo Jr.

Alexia Rivas ha recibido un mensaje de Bárbara Rey durante #ConexiónHonduras5 sobre el concurso de su hijo Ángel Cristo https://t.co/ychN44yR0z — Supervivientes (@Supervivientes) April 7, 2024

Desde que Ángel Cristo Jr se adentró en Supervivientes 2024 como concursante oficial, la artista ha intentado mantenerse al margen del foco mediático. Sin embargo, ahora se ha revelado lo que de verdad piensa del concurso que está haciendo su hijo en Honduras. Unas declaraciones que fueron reveladas por Rivas, quien contaba con el permiso de la emisora del mensaje.

«Me alegra muchísimo cómo está evolucionando mi hijo, lo que ha dicho de mí y el dolor que me haya causado no tiene nada que ver con su concurso», explicaba Bárbara en el mensaje. «Le deseo es lo mejor del mundo, es mi hijo y me moriré queriéndole», agregó.

Sin embargo, a pesar de las palabras que él ha dicho de ella y de las exclusivas que ha realizado durante los últimos meses, ha afirmado que le gustaría que ganara el concurso. «Es difícil, pero todo puede pasar», agrega. Una palabras que fueron leídas por Sandra Barneda en directo. «Para mí es un mensaje precioso que la honra mucho», opinaba Alexia Rivas por su parte.

Ángel Cristo Jr estalla contra Miri en Supervivientes 2024

El hijo de Bárbara Rey se está convirtiendo, sin lugar a duda, en uno de los grandes protagonistas de la última edición de Supervivientes. Desde que aterrizó en Honduras, el concursante ha protagonizado numerosos enfrentamientos con sus compañeros de convivencia, siendo Miri la última en sumarse a la lista.

Todo comenzó cuando Ángel Cristo Jr se encontraba avivando el fuego, momento en el que la joven le pidió que «metiera un tronco más». Unas palabras que provocaron el enfado del participante. «Pesada, la sabelotodo», comentó. «Mete las narices en todo. Tu novio tiene que haber estado… no me extraña que estés sola», agregó.

Una reacción que enfadó a la chef. «Vuelve a opinar de alguien de mi familia o de alguien que he querido y la tenemos», le advirtió. «Desde la primera semana le estás diciendo a todo el mundo lo que tenemos que hacer», le dijo él. «No es verdad», le respondió Miri. Fue entonces cuando el concursante le dejó claro que no aceptaba opiniones de nadie.

«De nadie. Todo el mundo en tu vida va en tu contra, tu madre…», señaló ella. Unas palabras con las que dio en un tema muy delicado para Ángel Cristo Jr. «No sabes nada de mi madre. Eres insoportable, pesada y una narcisista egocéntrica», espetó. «¡Qué dices! Egocéntrico eres tú, que estoy harta de tus historias, Ángel. No puedo más. ¿No lo ves?», sentenció ella.