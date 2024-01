Bárbara Rey irrumpe en ‘Fiesta’, visiblemente enfadada: «Estoy en tratamiento»

Fiesta vivió un tenso momento durante la tarde del pasado domingo 21 de enero. El programa presentado por Emma García contó con la llamada en riguroso directo de Bárbara Rey. Una conexión donde la vedette dejó claro que no estaba nada contenta con el formato.

Bárbara Rey ha estado en el centro de la polémica tras la controvertida entrevista que realizó su hijo hace unas semanas. Unas declaraciones donde la familia de la actriz, y ella misma, no quedaron en buen lugar. Por ello, y al ver lo que se estaba hablando en Fiesta de ella, no ha dudado dos veces en llamar para poner los puntos sobre las íes.

Bárbara Rey entra en #Fiesta21E por teléfono muy enfadada: «No eres nadie» https://t.co/4NnhnaYliY — Fiesta (@fiestatelecinco) January 21, 2024

«Que nunca se vuelva a poner en duda mi salud mental, ninguno de los que estáis ahí sabéis la verdad», dijo molesta. Tras ello, Rey se dirigió directamente hacia el colaborador Saúl Ortiz, quién dejó en el aire si Rey no estaría utilizando la salud mental para dar pena. «Tú no eres nadie para decir si yo estoy enferma o no, ¿te queda claro?», señaló muy enfadada.

«Por otro lado, el tema de las demandas», añadió antes de proceder a dejar clara ciertas informaciones. «He demandado muchísimas veces y lo que he obtenido es un perdón que apenas tiene recorrido y el dinero justo para pagar un abogado. Preparar una demanda lleva mucho tiempo y hay que invertir muchísimo dinero, parece mentira que no lo sepáis vosotros, que sois personas tan preparadas», explicó.

Un conjunto de declaraciones que no quiso concluir sin hablar ella misma de su salud mental. «Y sí, estoy en tratamiento, no estoy bien, y no pienso volver a hablar, gracias», sentenció. Una conexión en directo con la que Bárbara Rey dejó a todos sin palabras.