Bad Bunny hace historia al protagonizar la portada de la revista ‘TIME’

Bad Bunny continúa haciendo historia. El artista puertorriqueño del momento protagoniza la portada de este mes de la revista TIME. Se trata además de la primera vez que la portada de la prestigiosa publicación estadounidense aparece en español.

«No voy a hacer otra cosa que a ti te guste. El mundo de Bad Bunny», dice el texto de la portada que acompaña a la imagen del artista, que se prepara para encabezar el festival de Coachella entre el 14 y el 21 de abril, otro hito con el que ha hecho historia.

Posicionado como uno de los 10 artistas mejor pagados del mundo, y con innumerables hitos a sus espaldas, Bad Bunny reconoce en la entrevista con TIME que es una persona competitiva y que quiere ser el artista más importante del mundo.

«Yo siempre digo que si me escucharan mil personas y me presentara una vez al mes en un lugarcito, solo con eso sería feliz. Pero el hambre y la pasión que tengo por esto es imposible, porque siempre quiero dar más y más y más», asegura.

