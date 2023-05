Bad Bunny regresa este viernes al panorama musical. El artista puertorriqueño presenta Where she goes, su primera canción solitario desde el lanzamiento de su disco Un Verano Sin Ti. Un tema que llega tan solo cinco meses después de haber anunciado su retirada temporal de la música.

A finales del 2022, Bad Bunny anunció que este año se tomaría un descanso, después de haberse embarcado en la gira más grande de su carrera, y del éxito de su disco Un Verano Sin ti. El artista expresó su deseo de descansar y de atender tan solo ciertos compromisos, como los Grammy o el Coachella.

No obstante, desde el anuncio de su retirada temporal, el artista no solo ha participado en los compromisos que tenía pendientes, sino que también ha lanzado una colaboración junto al Grupo Frontera, bajo el título x100to, y ahora, regresa con una nueva canción en solitario.

WHERE SHE GOES — Bad Bunny. 🐰🔥 MAÑANA // TOMORROW pic.twitter.com/zsF8uyNWIh — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 17, 2023

Hace unos días, el artista enloqueció a sus fans al compartir un breve fragmento de su nuevo single en sus redes sociales. Y finalmente, este viernes ha visto la luz el primer lanzamiento de en solitario de este 2023. Una canción que como era de esperar, ha revolucionado las plataformas digitales.

A pesar de que en esta ocasión ha optado por un título en inglés, Where she goes es un single en español, pues el artista puertorriqueño ha expresado en numerosas ocasiones que no tiene pensado lanzar canciones en otro idioma que no sea el suyo, ni perder la esencia latina que le caracteriza y que le ha llevado a lo más alto de la industria de la música.

Where she goes es una canción cuya letra gira en torno al despecho y desamor. Un tema cuya melodía comienza siendo lenta, y poco a poco se va adentrando en un beat más movido. Una canción que además ha llegado acompañada de un videoclip que en las 10 primeras horas desde su lanzamiento alcanzó más de 3 millones de reproducciones en Youtube.