Bad Bunny desata la locura entre sus fans con el adelanto de su nuevo single

Tras anunciar que este año se tomaría un descanso, Bad Bunny llevaba un tiempo callado y disfrutando del tiempo libre que no tuvo en 2022, tras el éxito de su disco Un verano sin ti y de embarcarse en un tour mundial. No obstante, el pasado 15 de mayo el artista puertorriqueño compartiría un adelanto de una nueva canción.

A través de su cuenta de Tik Tok, el artista puertorriqueño sorprendió a sus fans al sorprender un video de una duración de apenas 59 segundos, en el que se le puede escuchar interpretando la melodía de lo que parece ser un nuevo single.

«Baby dime la verdad, si te libraste de mi, ya sé, que fue una noche nomas, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir», es la letra que se escucha en el vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok.

«Dime si te gusta y te la envío por Whatsapp», escribe Bad Bunny junto al vídeo. Un vídeo que en apenas unos minutos logró hacerse viral, demostrando la repercusión que tiene cualquier movimiento del puertorriqueño, posicionado como el artista más escuchado del mundo.

De momento, se desconoce si esta canción pertenece a un nuevo álbum del artista puertorriqueño o si se trata de un nuevo single que lanzará próximamente, a pesar de que había anunciado que el 2023 iba a ser un año para él.

No obstante, a pesar de que no iba a lanzar nueva música propia, Bad Bunny sí que ha querido participar en música de otros artistas, como su reciente colaboración con la banda regional mexicana, Grupo Frontera, en la canción Un x100to, la cual acumula más de 174 millones de reproducciones en YouTube y continúa en las primeras posiciones del Top Global de Spotify.