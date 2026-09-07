Avance de ‘Valle Salvaje’ hoy, 7 de septiembre: Victoria promete ayudar a Mercedes a enterrar a Dámaso

Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 4 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 480 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Enriqueta no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a don Hernando.

De esta forma, a través de una velada con Manuela y Braulio, no tiene reparos a la hora de pedirle que haga todo lo que esté en su mano para que José Luis se quite de la cabeza la idea de recuperar el ducado. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Victoria toma la firme decisión de escapar antes de ser acusada de lo sucedido con Dámaso. A pesar de que esa era su intención, Mercedes opta por detenerla, y lo hace con una revelación mortal. Una situación que va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 481 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 7 de septiembre?

El capítulo de hoy arranca con un gesto importante de Rafael, que instala a Rosalía y a María en la planta noble de palacio, un movimiento que promete no dejar indiferente a nadie en la familia.

Mientras tanto, Victoria promete a Mercedes ayudarla a enterrar a Dámaso, aunque el capitán Escobedo está cada vez más cerca de descubrir la verdad. ¿Lograrán ambas ocultar lo sucedido o terminará saliendo todo a la luz? Todo el Valle está pendiente de la investigación, aunque la desaparición del mercader es un alivio para muchos de los habitantes, puesto que nadie quiere vivir con un posible asesino suelto, pero en el fondo sin él todo es mejor.

La opinión de Happy FM en su redacción

Pensamos que Victoria se está jugando mucho más de lo que parece al aceptar ayudar a Mercedes, puesto que si el capitán Escobedo llega a relacionarla con el cuerpo de Dámaso, podría perder de un plumazo todo lo que ha conseguido reconstruir tras años de sufrimiento. Con Rafael reorganizando también la planta noble justo esta misma semana, no descartamos que ambas tramas terminen cruzándose antes de lo que esperamos.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.