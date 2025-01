Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 20 de enero pudimos disfrutar del capítulo 227 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Begoña sufre viendo cómo Andrés intenta fingir ser feliz con María, mientras que Pelayo y María tratan por todos los medios de disipar los miedos de Damián. Fina se ha visto en la obligación de tomar una drástica y contundente decisión respecto a su puesto en la tienda, mientras que Jesús ha planteado a don Pedro la opción de vender, de una vez por todas, el proyecto del balneario.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Gaspar se ve sorprendido al sufrir una lumbalgia en el preciso instante en el que conoce a Manuela, la tía de Claudia. Además, Víctor no duda un solo segundo en dar el paso de vigilar los pasos de Andrés. No tarda en descubrir que está cada vez más cerca de Begoña, algo que le produce una enorme preocupación. Joaquín, tras la reconciliación, ha hecho una importantísima propuesta a Gema. Luz ha atendido a una voluntaria de la casa cuna que se siente verdaderamente mal pero, aparentemente, no tiene nada grave. Damián, a pesar de los inconvenientes de Jesús, ha preparado todo lo necesario para hacer efectiva la firma de las acciones de Tasio. Por lo tanto, estamos ante un nuevo y sorprendente giro de guion que va a dar muchísimo de qué hablar, y no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 228 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 21 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 vamos a poder ver cómo Digna se muestra en contra de la venta del balneario, mientras que Fina se toma tremendamente mal que Marta haya llevado a Pelayo a la casa que tienen en común. La joven se muestra profundamente recelosa por la situación.

Lejos de que todo quede ahí, Damián no ha dudado en dar un paso más allá. Y todo para hacer saber a sus hijos que tiene la intención de celebrar una cena de bienvenida a Carmen y Tasio. Begoña está pasando por unos instantes verdaderamente complicados, por lo que no duda un solo segundo en buscar el apoyo incondicional de Luz.

Por si fuera poco, Leonor ha vuelto a meter la pata, puesto que ha provocado graves problemas en la tienda. Luz queda profundamente destrozada y devastada al enterarse de lo sucedido con Margarita. Begoña quiere que Víctor acepte la relación de Andrés y María, mientras él se muestra más que decidido a lograr que María se escape con él. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.