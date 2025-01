No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 17 de enero hemos podido disfrutar del capítulo 226 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Víctor no puede evitar simular cierta preocupación por María frente a Andrés, y todo para intentar averiguar qué ocurre exactamente. Fina cree firmemente que Pelayo evitó que Marta fuera detenida puesto que sigue interesado en ella, mientras que Luis ha dado el importantísimo paso de confesar a Digna la firme decisión que tanto él como Luz han tomado respecto a su viaje a Buenos Aires.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 hemos podido ver cómo Tasio se ha despedido de la Casa Grande. Eso sí, ha dado el paso de hacer una firme petición a Gema. ¿En qué consiste? En que afloje, de una vez por todas, con Carmen. Claudia necesita que Fina regrese a la tienda a la mayor brevedad posible, ya que es innegable que Leonor no funciona, en absoluto, de cara al público. Pero no todo queda ahí, puesto que Claudia se queda verdaderamente sin palabras tras recibir la inesperada visita de su tía Manuela. Por si fuera poco, vemos cómo Pelayo necesita aumentar la producción de productos de tocador con el objetivo de surtir a un nuevo hotel, mientras que Damián siente una enorme preocupación al pensar que Pelayo pueda utilizar el secreto de Marta para su propio beneficio.

¿Qué sucede en el capítulo 227 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 20 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 vamos a poder ver cómo Begoña no puede evitar sufrir muchísimo al ver cómo Andrés finge ser feliz con María, mientras que Pelayo y Marta tratan por todos los medios de disipar, de alguna manera, los miedos de Damián.

Fina se ha visto obligada a tomar una contundente decisión respecto a su puesto en la tienda, mientras que Jesús ha planteado a don Pedro la opción de vender el proyecto del balneario. Además, Gaspar se ve sorprendido al sufrir una aparatosa lumbalgia al conocer a Manuela, la tía de Claudia. Víctor, por su parte, no duda en vigilar muy de cerca a Andrés. No tarda en descubrir que está cada vez más cerca de Begoña.

Joaquín, tras la reconciliación, ha hecho una propuesta sorprendente a Gema, mientras que Luz atiende a una voluntaria de la casa cuna que se siente verdaderamente mal. Aparentemente, no es nada grave. Damián, a pesar de los inconvenientes de Jesús, ha preparado la firma de las acciones de Tasio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.