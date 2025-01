Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 16 de enero, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 225 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Santiago y Pelayo han dado el paso de unir fuerzas para trazar un plan contra Marta. Ángela confiesa a Damián que siente una profunda preocupación, puesto que Jesús no tiene intención de dejar tranquilo a Tasio. Pero no todo queda ahí, ya que Damián ha dado a conocer a sus hijos una importantísima noticia que tiene una estrecha vinculación con la distribución de las acciones de la empresa.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente serie diaria han podido ver cómo Claudia no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para proteger a Leonor frente a Joaquín. Es más, opta por tapar todos y cada uno de sus errores para evitar cualquier tipo de consecuencia a corto plazo. Pedro, por su parte, no puede evitar sentir muchísimos celos de Damián en el preciso instante en el que Digna decide felicitarle por la noticia del bebé. Joaquín no ha dudado un solo segundo en tender su mano a Gema nada más enterarse que ha perdido su alianza. Ella, por su parte, se ve obligada a tomar una contundente decisión que tiene una estrecha relación con su matrimonio con Joaquín. Begoña y Marta deciden acercar posturas mientras que, poco a poco, parece que las cosas van marchando bien entre María y Andrés, hasta que reciben una visita inesperada.

¿Qué sucede en el capítulo 226 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 17 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Víctor hace creer que siente una profunda preocupación por María frente a Andrés, con el objetivo de averiguar qué ocurre. Fina está convencida de que Pelayo evitó que María fuese detenida puesto que, a pesar de todo, sigue interesado en ella.

Luis no ha dudado un solo segundo en desvelar a Digna la decisión que él y Luz han tomado, finalmente, respecto a su marcha a Buenos Aires. Todo ello mientras Tasio ha dado el paso de despedirse de la Casa Grande, mientras que lanza una firme petición a Gema. ¿En qué consiste? En que afloje su intensidad con Carmen.

Claudia necesita que Fina regrese, de una vez por todas, a la tienda. Y todo porque Leonor no es capaz de funcionar de cara al público. Además, se ve sorprendida con la inesperada visita de su tía Manuela. Asimismo, Damián está preocupado ante la idea de que Pelayo utilice el secreto de Marta para conseguir beneficios. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.