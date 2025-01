No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 15 de enero pudimos disfrutar del capítulo 224 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Begoña no ha dudado un solo segundo en echar en cara a María que manipule a Julia para ponerla en su contra. Por si fuera poco, trata por todos los medios de convencer a Andrés para que se centre no solamente en María, sino también en su futuro hijo. Tasio se hospeda en la Casa Grande para recuperarse después de haber estado convaleciente durante un tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo Gema ha dado el importantísimo paso de desvelar a María que la noche anterior tuvo una fortísima discusión con Joaquín. Como no podía ser de otra manera, no tarda en intentar encontrar una alianza en ella. Leonor vuelve a tener graves problemas en el trabajo, mientras que Luis entiende que, a pesar de todo lo vivido en las últimas semanas, tal vez Luz no está del todo preparada para abandonar la colonia. Por si fuera poco, Víctor continúa haciendo todo lo que está en su mano para intentar contactar con María pero ella, evidentemente, trata por todos los medios de esquivarle. Todo ello mientras Santiago sigue a Marta tras escuchar una fortísima discusión con Pelayo, mientras que Andrés decide dar el pésame a don Pedro pero, dadas las circunstancias, este no da su brazo a torcer. ¡Bajo ningún concepto!

¿Qué sucede en el capítulo 225 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 16 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Santiago y Pelayo toman la decisión de unir fuerzas con el objetivo de confabular contra Marta. Ángel ha confesado a Damián que siente una enorme preocupación, puesto que Jesús, bajo ningún concepto, va a dejar tranquilo a Tasio.

Damián ha desvelado a sus hijos una importantísima noticia respecto a la nueva distribución de las acciones de la empresa, mientras que Claudia ha dado el paso de proteger a Leonor frente a Joaquín. Es más, opta por tapar todos y cada uno de sus errores. Pedro no puede evitar sentir muchísimos celos de Damián en el preciso instante en el que Digna lo felicita por la noticia del bebé.

Lejos de que todo quede ahí, Joaquín ha dado el paso de tender una mano amiga a Gema al enterarse de que ha perdido una alianza. Gema toma una drástica decisión respecto a su matrimonio con Joaquín, mientras que Begoña y María han optado por acercar posturas tras haber tenido una fortísima discusión. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.