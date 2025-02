Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 3 de febrero hemos podido disfrutar del capítulo 237 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, hemos podido ser testigos de cómo Andrés ha confesado a la familia De la Reina cuáles son las verdaderas intenciones de los Merino. Digna, por su parte, finalmente se ha enterado de cómo actuó realmente Tasio durante la votación que tenía como intención no otorgar a Marta la posibilidad de dirigir la empresa. Algo que, desde luego, no le va a perdonar jamás. Los De la Reina, dadas las circunstancias, se han visto en la obligación de tomar carta en el asunto para intentar conseguir su objetivo.

¿En qué consiste, exactamente? En que no le arrebaten, bajo ningún concepto, la dirección de la empresa. Claudia se ve sorprendida al enterarse de la donación que ha hecho doña Elvira, mientras que don Pedro empieza a creer que Pelayo es amante de Marta. Por lo tanto, el joven insiste en hacer efectivo el matrimonio para evitar más habladurías. Movida por el remordimiento, Luz ha tomado una contundente decisión sobre su continuidad en la colonia. Además, tanto Damián como Digna tratan por todos los medios de seducir a Tasio con la firme intención de que resuelva la votación a su favor. Dadas las circunstancias, María se siente profundamente molesta con Begoña, puesto que continúa tratando de investigar las numerosas contradicciones que existen en cuanto a la desaparición de Víctor. Además, vemos cómo la votación por la dirección de la empresa se decide por el voto de Tasio, y su decisión deja sin palabras a los De la Reina.

¿Qué sucede en el capítulo 238 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 4 de febrero?

En esta nueva entrega de esta serie diaria vamos a poder ver cómo, inevitablemente, los De la Reina cargan contra Tasio ante lo que consideran una traición. Y todo tras su decisión en la votación por la dirección de la empresa. Damián da un toque de atención a Digna por manipular a Tasio con el objetivo de conseguir su voto.

Con posterioridad, Damián decide hablar personalmente con Tasio para pedirle cuentas. Al fin y al cabo, fue protagonista de una gran traición en la reunión. Fina y Pelayo intentan convencer a Marta de que, dadas las circunstancias, lo mejor va a ser casarse, mientras que Digna confiesa a Luis que Luz está más que dispuesta a abandonar la colonia.

Gaspar ha dado el importantísimo paso de disculparse con Manuela, marchándose por un tiempo al pueblo. Por culpa de la llamada a la policía por parte de Jesús, Andrés sufre las primeras y graves consecuencias del asesinato de Víctor. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.