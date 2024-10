No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 17 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Begoña, con Jesús a cargo de su herencia, no soporta sentir que es una mantenida. Luz, por su parte, ha dado una idea de cómo esquivar al De la Reina mientras que Andrés e Isidro se han puesto al día de sus últimos avances en cuanto a la investigación sobre el asesinato de Valentín. Todo ello mientras Begoña y Andrés han dado a conocer un gran secreto a los Merino. ¡Algo que han dejado completamente sin palabras a todos!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Miriam ha descubierto todos los detalles de lo último que hizo Isabel antes de marcharse de la empresa. Joaquín, por su parte, ha hecho una firme petición a Carmen. ¿En qué consiste, exactamente? En que ayude a la nueva secretaria en todo lo necesario para resolver ese asunto lo antes posible. Mateo pide ayuda a su padre para llevar a cabo su nuevo proyecto mientras que Gema ha recibido a doña Elvira en la velada que se ha organizado para recaudar fondos para la casa cuna. Todo ello mientras María ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para criticar a Begoña. Además, Tasio ha decidido jugar a los detectives para tratar de descubrir muchos más detalles sobre Jacinto. Sobre todo para saber cuál es realmente su orientación sexual. Y no va a parar hasta lograrlo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 18 de octubre?

Los Merino se quedan verdaderamente impactados tras descubrir toda la verdad sobre la trágica muerte de Valentín. Como no podía ser de otra manera, tanto Digna como el resto de su círculo más cercano buscan venganza. Marta y Andrés, dadas las circunstancias, deciden enfrentarse como nunca a Damián por el papel que jugó como cómplice.

Gema hace todo lo que está en su mano para intentar que doña Elvira haga una donación. En ese complicado proceso acaba, inevitablemente, involucrando a Luz. Miriam, con la ayuda de Joaquín, trata por todos los medios de enmendar el error que hizo Isabel. No lo tienen fácil, pero van a hacer hasta lo imposible por lograrlo.

Jesús se enfrenta a Begoña por lo que tanto ella como Andrés han confesado a los Merino. Andrés no tarda en salir en su defensa, sin importar las consecuencias. Fina no duda en consolar a Marta mientras le hace saber varios de los secretos de su familia mientras que Damián, visiblemente arrepentido, habla con Digna para saber cómo puede hacer para conseguir su perdón. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.