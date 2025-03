No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 10 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. Así pues, los espectadores han podido ser testigos de cómo Bahar ha dado el importantísimo paso de demandar a Timur por adulterio y reincidencia. Él y su abogada, por su parte, no tardan en acusar a Bahar de tener una relación con Evren, puesto que sacaron fotografías de ambos a escondidas. Todo ello mientras Evren opta por enfrentarse a Timur como consecuencia de las numerosas y falsas acusaciones que no dudó un solo segundo en hacer frente a los tribunales.

Lejos de que todo quede ahí, durante esa discusión, Evren acaba confesando que Bahar se está muriendo y ellos no tienen absolutamente nada. Su única vinculación con ella es el apoyo incondicional que le está brindando en estos complicados momentos. Por si fuera poco, Nevra aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir disculpas con Rengin. Además, se excusa por la reacción que tuvo al descubrir que tenía otra nieta, pero alega que era algo que no se esperaba en absoluto. Es más, Nevra hace una firme petición a Rengin: quiere conocer a Parla para convertirse en una abuela para ella. Evren descubre que el cuerpo de Bahar está rechazando el primer trasplante, por lo que debe operarse de nuevo a la mayor brevedad posible. Esta vez, Timur ha aceptado ser su donante pero, dadas las circunstancias, Bahar no duda en rechazar su propuesta, a pesar de las graves consecuencias.

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 11 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Umay está profundamente afectada por todo lo que está sucediendo en su familia. Es más, no tarda en acusar a Timur de haberles arruinado la vida. El doctor, por su parte, ha descubierto que Alí es Evren, por lo que se queda verdaderamente desubicado.

Y todo porque empieza a creer que está conspirando en su contra. Evren, por su parte, culpa a Nevra de la muerte de su hermana, mientras que Seren descubre que está embarazada. Así pues, decide mantener esta información en secreto. Evren está decidido a ser el donante de Bahar tras descubrir que es compatible, pero ella se niega en rotundo.

¿El motivo? Le necesita como cirujano en la operación. Timur firma los papeles del divorcio, pero lo hace con una condición: ser el donante de Bahar. Durante la intervención, el estado de salud del doctor se complica considerablemente, por lo que los médicos lucharán por salvarle la vida. ¿Lo lograrán? No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.