No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 9 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Evren se muestra profundamente decepcionado consigo mismo por haber traicionado sus propios valores. Además, no puede evitar sentirse culpable porque también mintió a Bahar, de la peor manera. Y eso que su intención siempre ha sido protegerla. Lejos de que todo quede ahí, Bahar está decidida a disculparse con Evren por no haber confiado en él. Es más, se siente mal por haberle tratado como a un adicto cuando los resultados de los análisis han demostrado que, en realidad, estaba limpio.

Por si fuera poco, vemos cómo Timur ha perdido el interés con Rengin ahora que son pareja y viven juntos. Es más, se alegra de que la relación de Bahar y Evren no esté pasando por su mejor momento. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Bahar hace todo lo que está en su mano para que un especialista opere a Evren a la mayor brevedad posible. Es más, no tarda en recordarle que se trata de un cirujano verdaderamente impresionante que puede lograr la cura en numerosos pacientes si consigue volver a ejercer. El doctor es consciente de lo que se está jugando, pero hay algo que le impide dar ese importante paso: el hecho de no haber sido del todo sincero con Bahar, a pesar de que le prometió cuidarla en todo momento. Es algo que no se va a perdonar jamás, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 10 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Bahar lleva a Evren al hotel en el que se aloja la reconocida doctora, y todo para ofrecerse a operarle siguiendo un nuevo método. A pesar de todo, Evren decide confiar en ella y someterse a la intervención a pesar del porcentaje de riesgo que existe.

Por si fuera poco, Efsun y Timur han vuelto a encontrarse en un restaurante y se percibe bastante tensión entre ambos. Cem, por su parte, está preocupado por la operación de Evren. Entre otras cuestiones, porque se siente culpable al saber que los temblores de su brazo son una secuela del disparo que recibió para protegerle.

Çagla descubre que tiene insuficiencia ovárica prematura, por lo que está profundamente preocupada. Es más, también está decepcionada con Bahar al no haber sentido su apoyo cuando más lo necesitaba. La reputada cirujana opera a Evren y el doctor, al despertar tras la operación, hace una importante confesión a Bahar. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas en Antena 3.