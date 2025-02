No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en nuestro país. El martes 11 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 525 de La Promesa que se emite en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Jana se muestra profundamente decidida a llegar al fondo del secreto que esconde el misterioso pasadizo de la habitación secreta. Las verdaderas intenciones de Martina podrían quedar al descubierto respecto a quién quiere apoyar en el ámbito familiar: a su tío Alonso o a Catalina. El Marqués de Luján no cree tener más alternativa que prescindir, cuanto antes, de varias personas del servicio.

Rómulo no duda un solo segundo en intervenir en este asunto con una propuesta verdaderamente sorprendente para tratar de evitar que esto suceda. Lejos de que todo quede ahí, y aunque esté haciendo hasta lo imposible por evitarlo, a María Fernández no le queda más remedio que admitir toda la verdad cuando alguien decida indagar sobre su vínculo con Samuel. Por si fuera poco, Ricardo se niega en rotundo a ceder ante Ana a pesar de las constantes presiones. Eso sí, inevitablemente, se queda verdaderamente sorprendido al darse cuenta de que acaba entre la espada y la pared tras una inesperada petición por parte de Santos. Es algo que, desde luego, no esperaba bajo ningún concepto.

¿Qué sucede en el capítulo 526 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 12 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo al ver que no puede convencer a sus hijos y a Martina para que vendan sus tierras, a Alonso no le queda más remedio que deshacerse de valiosos objetos para tratar de conseguir dinero.

Curro está convencida de que Ramona tiene en su poder las respuestas a todas y cada una de sus dudas sobre la habitación secreta. Así pues, opta por ir en su búsqueda pero aprovecha para encargar a Jana que se despida de todos en su nombre. La Marquesa es incapaz de entender la confianza que existe entre su sobrino y la ex doncella.

Todo ello mientras Ricardo accede a que Ana pueda recuperar todo el tiempo perdido con Santos, pero se niega en rotundo a que le mienta respecto a lo que realmente sucedió en el matrimonio. Ángela cree que Curro ha abandonado el palacio por su culpa, por lo que hace saber a Leocadia que le cuente quién es su padre y le comparta más detalles de su pasado. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.