Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Julia confiesa a Curro su verdadera identidad

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 18 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 424 de La Promesa. En él, hemos sido testigos de cómo Curro se sincera con Manuel sobre la historia de amor que hubo entre Dolores y Alonso. Jana, por su parte, ha descubierto que su enamorado ha vuelto a quedar con Gregorio, por lo que es consciente de que está corriendo un grave peligro. El Marqués de Luján ha dado el paso de devolver el negocio de las mermeladas a Pelayo y Catalina, algo que ha provocado una contundente reacción tanto en Cruz como en Lorenzo.

Alonso no ha dudado un solo segundo en hacer una firme petición a su hija. ¿En qué consiste, exactamente? En que sea lo más prudente posible con los periodistas y, de esta forma, no airee sus trapos sucios. Martina, por su parte, cree firmemente que Julia tiene cierto interés romántico por Curro y así se lo hace ver al joven. Lejos de que todo quede ahí, las cocineras se dan cuenta de lo sumamente aliviados que se sienten Vera y Lope cuando no tienen cerca a la Duquesa de Carril. Ricardo, por su parte, no puede evitar sentirse profundamente molesto al ver a Petar cuidando de su hijo. Además, se siente profundamente preocupado por la ineptitud que está mostrando Marcelo. Es por eso que Teresa no tarda en hacerle una advertencia muy concreta: que presente más atención si no quiere que sean descubiertos. Tienen que ser muy cautelosos con cada movimiento que dan.

¿Qué ocurre en el capítulo de La Promesa que se emite hoy, jueves 19 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta exitosa serie diaria son testigos de cómo Manuel, finalmente, se ve las caras con Gregorio. Y todo para lograr su principal objetivo en estos momentos, que no es otro que detener su acoso sobre Pía. El antiguo mayordomo se niega en rotundo a soltar a su presa tan fácilmente, mientras que Petra sigue cuidando a Santos.

Ricardo se queda completamente sin palabras al ver cómo su hijo se sincera sobre sus pensamientos hacia él. Es algo que, desde luego, no esperaba. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Catalina siente cada vez más la presión de haber aceptado hacer la crónica para el periódico. Es por eso que se ve obligada a tomar una drástica decisión.

Por si fuera poco, y dadas las circunstancias, Marcelo se está ganando a pulso el despido. Es por eso que Rómulo da el paso de citarse con Teresa para que solucione este asunto a la mayor brevedad posible. Todo ello mientras Julia se ha sincerado como nunca con Curro, haciéndole conocedor de su verdadera identidad. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.