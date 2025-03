La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado miércoles 12 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 546 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Jana y Curro son absolutamente conscientes de que deben ir con pies de plomo. Y todo porque saben que tienen entre manos una información verdaderamente delicada, que podría poner patas arriba el palacio de los Marqueses de Luján. A pesar de todo, Curro está convencido de que ha llegado el instante perfecto de poner las cosas sobre la mesa. Así pues, da un paso importante que cambiará su vida para siempre.

El joven decide confesar al Marqués de Luján toda la verdad sobre sus orígenes. Ha llegado el momento de hacerlo. Lejos de que todo quede ahí, Samuel y María Fernández han dado el paso de entregar a Catalina el dinero del jarrón, ocultándole que se han encontrado cara a cara con Adriano. El sacerdote siente una profunda atracción por la doncella, y es cada vez más incapaz de controlarla a pesar de las circunstancias. Santos defiende a Ana, lo que provoca los celos en Petra. El joven acaba teniendo un tenso enfrentamiento con ella, dadas las circunstancias. La Marquesa de Luján hace saber a Lorenzo que lo mejor, en estos momentos, es no casar a Curro con una joven adinerada. Jana continúa haciendo hasta lo imposible para saber toda la verdad sobre el asesino de su madre. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ni Leocadia ni Cruz se lo están poniendo fácil.

¿Qué sucede en el capítulo 547 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 13 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Jana toma una decisión verdaderamente drástica a la hora de enfrentar las posturas de Cruz y Leocadia. Y lo hace sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Samuel se da cuenta de que es incapaz de ignorar lo que siente por María Fernández.

Por ese mismo motivo, el sacerdote se ve obligado a tomar una drástica decisión. Curro y Ángela se encuentran después de que el joven se declarase y ella saliese completamente espantada. En esta ocasión, todo va a ser diferente, puesto que ella está dispuesta a sincerarse por completo y como nunca respecto a sus sentimientos.

Lejos de que todo quede ahí, Ricardo parece no encontrar la forma de que Ana deseche la posibilidad de que haya algo entre ambos. A pesar de los esfuerzos, no logra su cometido. Catalina intenta frenar el enfado de Jacobo con Martina. ¿De qué forma? Pidiéndole perdón por haberle acusado de manipulador sin tener ninguna prueba. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.