Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es realmente impactante! El pasado lunes 11 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo, por fortuna, Cansu está fuera de peligro tras el trágico accidente. Aun así, ha sido trasladada en ambulancia hasta el hospital para evitar posibles complicaciones. Ayten no puede evitar estar profundamente alterada por la situación. Tanto es así que no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para culpar a Aybike de querer acabar con su hija.

Por fortuna, todo ha quedado en un susto. Cansu, por su parte, termina de recuperarse en casa junto a su madre. Orhan, finalmente, se declara a Ayten y ella se emociona profundamente. Los dos vuelven a juntos a casa. Dadas las circunstancias, y contra todo pronóstico, la relación de los tres hermanos ha mejorado considerablemente. ¡Es un hecho que están formando una familia verdaderamente sorprendente, mágica y especial! De una vez por todas, Ömer ha descubierto que los dueños de la cooperativa, en realidad, son unos estafadores. El joven se siente profundamente angustiado puesto que les entregó todo su dinero para poder comprar un piso. La policía no tarda en prometer que van a hacer todo lo que está en su mano para atrapar a los delincuentes de una vez por todas. Estamos ante una situación verdaderamente sorprendente que, desde luego, va a dar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 12 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo los chicos celebran su graduación. Todos están profundamente contentos y emocionados ante lo que están a punto de vivir. Es más, no dudan un solo segundo en ponerse sus mejores galas para disfrutar al máximo de la fiesta de final de curso. De casualidad y de la forma más inesperada, Ömer encuentra cara a cara con los estafadores. ¡No le tiembla el pulso a la hora de ir para ellos! Acto seguido, empiezan a pegarle una paliza hasta que la policía llega y les detiene.

Son trasladados a comisaría tras comprobar que, actualmente y dadas las circunstancias, se encontraban en busca y captura. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ömer está gravemente herido. A pesar de todo, su único objetivo es llegar a tiempo de examinarse ya que de eso, realmente, depende su futuro. Las cosas se complican cada vez más, y no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.