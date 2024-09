Avance del capítulo de ‘Hermanos’ de hoy: Ömer acaba en urgencias por culpa de Ogulcan

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 16 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Cansu se queda completamente impactada al leer la famosa carta, pero se niega a desvelar esa información a Ömer. Solamente le pregunta por la muerte de su padre. No tarda en darse cuenta de que, en realidad, el joven no tiene ni la más mínima idea de lo que realmente ocurrió. Ayten quiere estar con Orhan, pero lo cierto es que él, tras la trágica muerte de su mujer, no está preparado para comenzar una nueva relación sentimental.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ayla no entiende que su hijo siga dando dinero a Gokhan, pero no puede evitar desesperarse todavía más al descubrir que también le está entregando nada más y nada menos que su patrimonio. Süreyya, por su parte, no es capaz de comprender que Akif haya sido capaz de estafar a Nebahat. El único objetivo que ella tenía era que se hiciera efectivo el divorcio, pero nada más allá. Nebahat, por su parte, acusa a Süreyya de arrebatarle a su marido. Süsen acaba escuchando la conversación y se siente profundamente avergonzada por el comportamiento que está teniendo su madre. No es capaz de entender que esté con un hombre casado. Por si fuera poco, Süsen cree firmemente que no le importa a ninguno de sus padres. Es por eso que no tarda en hacer una sorprendente propuesta a Ömer. ¿En qué consiste, exactamente? En contraer matrimonio.

¿Qué sucede en el capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 17 de septiembre?

De esta manera tan concreta, veremos cómo Sarp irá con Oguclan a la tienda en la que Yasmin y Ömer trabajan, y lo harán con la firme intención de destrozarla. Los dos acabarán pasando la noche en el calabozo tras haber sido detenidos por las autoridades. Ayla buscará a Elif y se pondrá a llorar. Entre otras cuestiones, asegurará que la quiere mucho pero que debe confesarle algo muy grave.

De esta forma, Ayla acabará confirmando a Elif que ella fue la verdadera causante de la muerte de su madre. Berk escuchará una conversación en la que Gokhan confiesa que le está robando todo su dinero y su patrimonio, mientras que Ayla se entregará en comisaría tras haberse sincerado, de una vez por todas, con Elif.

Ogulcan se enfrentará como nunca a Ömer. Tanto es así que le pegará un empujón y caerá por las escaleras. Tras este suceso, Ömer quedará inconsciente en el suelo, con una gravísima herida en la cabeza por la que ha perdido muchísima sangre. ¿Logrará salvarse? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.