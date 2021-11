Aurah Ruiz ha vuelto a sorprender en su canal de ‘Mtmad’. Si hace unas semanas se convertía en noticia por el presunto atropello a su actual pareja, Jesé Rodríguez, la influencer ha querido contar este jueves cómo ha sido su última cirugía estética.

Se trata de un aumento de glúteos del que se intervino hace una semana y que ha estado ocultando para poder mostrar el resultado en su canal. La canaria, que ha relatado en varias ocasiones que es una apasionada del beauty y los retoques, ha respondido a las dudas de sus seguidores en este nuevo vídeo.

Para ello, se ha quitado la faja que cubría los hematomas provocados por la operación y ha dejado ver cómo evolucionan. De esta manera, sus seguidores han podido ver el enorme moratón que cubre sus caderas y glúteos. «Aunque todavía queda mucha rehabilitación estoy contenta», afirmaba.

La operación, que consistía en una extracción de grasa de la cadera y su posterior desplazamiento en los glúteos, ha sido «bastante trágica», según palabras de la propia Ruiz. Y es que la ex concursante de ‘La casa Fuerte’ está sufriendo varias secuelas físicas que podrían empeorar si no sigue las estrictas recomendaciones médicas.

Muy angustiada, Aurah Ruiz ha comentado que sus nalgas podrían deformarse. Es por esto por lo que no puede sentarse desde hace una semana y todos sus planes futuros han quedado aplazados hasta su recuperación completa. Tanto es así, que tendrá que esperar para celebrar su 32 cumpleaños, un evento que le hacía especial ilusión.

La chica reality no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a su pareja, el futbolista Jesé Rodríguez, por todo el apoyo que le ha brindado durante su sanación. Así, ha querido despejar todas las dudas sobre su ruptura con el ex jugador del PSG, dudas que habían aflorado tras su supuesto altercado en la salida de un concierto.