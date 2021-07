El pasado miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas ha comunicado que Jesé Rodríguez ha dado positivo en COVID-19. Una noticia que ha llegado después de las vacaciones que el futbolista ha disfrutado en Ibiza pero, lejos de que todo quede ahí, también de la reciente celebración del cumpleaños de Nyan. Aurah Ruiz no ha dudado en mostrarse realmente disgustada.

La ex concursante de la segunda edición de ‘La casa fuerte’ ha querido lanzar un mensaje a través de las historias de su perfil de Instagram. De esta manera, lamentaba profundamente lo que había sucedido. No daba crédito cómo, siendo su hijo alguien de riesgo por su enfermedad, Jesé Rodríguez se ha expuesto tanto.

“De verdad que en el momento en el que estamos, en la situación que tenemos con nuestro hijo arriesgues nuestra salud, la de tus hijos y los que me rodean me parece vergonzoso”, expresó Aurah Ruiz en su perfil oficial de Instagram. Un mensaje muy esperado y es que si algo caracteriza a la canaria es que es clara, sincera y honesta en todo momento.

Lejos de que todo quede ahí, la influencer ha hecho una petición de lo más contundente a Jesé Rodríguez: “Deja de molestar. El COVID sigue, no eres intocable”. Aurah Ruiz ha querido explicar que, horas antes de que se diera a conocer el positivo, los dos habían tenido una conversación el que el futbolista no le dijo absolutamente nada.

“Desapareces y apareces y pones en riesgo a tus hijos. Irresponsable. No eres capaz de llamarme para decírmelo, no tienes nombre”, expresó la modelo. Es entonces cuando Jesé Rodríguez, a través de sus perfiles en redes sociales, ha querido lanzar un comunicado: “Jamás bajo mi conocimiento expondré a mis hijos y a mis familiares a un mínimo riesgo. Es inmoral y antiético las acusaciones vertidas sobre mi persona”.

El futbolista, por si fuera poco, ha advertido que no dudará un solo segundo en tomar acciones legales contra todas aquellas personas que hagan cualquier tipo de afirmación que no puedan demostrar. Así pues, Jesé Rodríguez zanjaba el tema con este mensaje: “Rogaría que no hagamos de esta situación un circo”.