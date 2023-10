Esta es la audiencia que hizo ‘La Voz’ ayer, viernes 6 de octubre

La noche de los viernes es una de las más esperadas, semana tras semana, por los espectadores de la pequeña pantalla. ¡Hay muchísima competencia! Las audiencias de ayer, viernes 6 de octubre, dejaron un clarísimo ganador. Estos son los datos que consiguieron La Voz, Equipo de Investigación y las películas emitidas en La 1 de Televisión Española y Telecinco.

Los coaches de La Voz vuelven a arrasar en audiencias

A pesar de que Telecinco no se lo puso fácil, puesto que alcanzó una notable cifra de cuota de pantalla, Antena 3 consiguió llevarse el gato al agua con un nuevo programa de Audiciones a Ciegas de La Voz, con Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco como coaches.

Antena 3 | La Voz: Audiciones: 16,7% y 1.494.000 espectadores

Telecinco | Cine: El Rey León (2019): 13,2% y 1.298.000 espectadores

LaSexta | Equipo de investigación: El país de los “simpas”: 5,9% y 621.000 espectadores

La 1 | Cine: La Jungla de Cristal: 5,8% y 602.000 espectadores

Cuatro | El Blockbuster: Caos: 5,2% y 535.000 espectadores

🏆 #LaVoz sigue siendo LÍDER indiscutible de la noche del viernes. 👏 Con 4.106.000 espectadores únicos, se distancia de su principal competidor en +4 puntos. 🔝 Registra un 16,7% y promedia 1.494.000 espectadores 🤗 ¡Gracias por estar ahí! pic.twitter.com/uavhw8fS0C — La Voz (@LaVozAntena3) October 7, 2023

Antena 3, también brilla en el access prime time

Como no podía ser de otra forma, Antena 3 también se lleva la victoria en audiencias en esta franja horaria, con un programa previo a la emisión de las Audiciones a Ciegas de esta nueva edición de La Voz.

Antena 3 | La Voz: A punto de empezar: 11% y 1.178.000 espectadores

La 1 | La suerte en tus manos: 7% y 737.000 espectadores

LaSexta | laSexta Columna: 6,6% y 702.000 espectadores

Cuatro | First Dates: 6,1% y 625.000 espectadores

La Promesa, vuelve a llevarse la victoria y sigue haciendo historia

La serie diaria de La 1 de Televisión Española continúa fidelizando su audiencia, siendo una de las apuestas televisivas con más éxito de los últimos tiempos. Le siguen dos grandes pesos pesados, como son Amar es para siempre y Pecado original, las dos apuestas de Antena 3. En cuanto a La Moderna, continúa aumentando su cuota de pantalla.

La 1 | La Promesa 12,5% y 1.008.000 espectadores

Antena 3 | Amar es para siempre: 11,5% y 1.072.000 espectadores

Antena 3 | Pecado original: 11,2% y 947.000 espectadores

La 1 | La Moderna: 8,1 % y 731.000 espectadores

La tarde de los magazines en directo continúa ajustada

Las noches son reñidas, pero las tardes no se quedan atrás. Y ahora Sonsoles y TardeAR continúan con su lucha particular por liderar las audiencias, tarde tras tarde. Además, hay que tener en cuenta que ayer se emitió el último programa de La Plaza, presentado por Jordi González. Una decisión in extremis que no dejó indiferente a nadie.

Antena 3 | Y ahora Sonsoles: 11,2% y 773.000 espectadores

Telecinco | TardeAR: 9,7% y 725.000 espectadores

Telecinco | Así es la vida: 8,2% y 770.000 espectadores

LaSexta | Más Vale Tarde: 7,2% y 528.000 espectadores

LaSexta | Zapeando: 6,7% y 617.000 espectadores

La 1 | La Plaza (último programa): 6,9% y 470.000 espectadores

Vamos a ver, de nuevo líder de las mañanas frente a grandes rivales